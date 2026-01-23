ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車内装のアントリン、中国・昆山市にグローバルR&Dセンター開設…世界規模の開発拠点に

自動車内装のアントリンが中国・昆山市にグローバルR&Dセンター開設
  • 自動車内装のアントリンが中国・昆山市にグローバルR&Dセンター開設

スペインの自動車内装メーカーのアントリンは、中国・昆山市にグローバルR&Dイノベーションセンターを開設したと発表した。昆山市政府および昆山ハイテクゾーンの代表者との調印式が行われ、全ての登録手続きが完了している。

調印式はアントリンのSUZ工場に隣接する場所で開催され、地方政府とアントリンの主要関係者が出席した。

中国グローバルR&Dイノベーションセンターは、アントリンの世界的な開発戦略の中核として位置づけられている。センターは3つの戦略目標を掲げている。

第一に、国境を越えたR&D活動の推進。センターはアントリンの世界的な製品開発プログラムを支援し、グローバル市場の需要に応える最先端の自動車内装ソリューションの開発を加速する。

第二に、中国の豊富な人材、先進的な製造能力、産業エコシステムを活用することで、現地調達と技術革新を最適化し、アントリンのグローバル事業におけるサプライチェーンの効率性と機動性を高める。

第三に、中国の活発な自動車市場とアントリンの世界的な拠点をつなぐ重要な架け橋として機能する。センターは現地市場の知見を各地域の顧客に役立つスケーラブルなソリューションに転換し、「ローカルの卓越性、グローバルな影響」という好循環を促進する。

これらの能力を統合することで、センターはアントリンの開発活動全体の効率性、機動性、スピードを大幅に向上させる。

中国R&Dイノベーションセンターは、アントリンの企業変革戦略の要でもある。技術の進歩、最適化されたコスト構造、市場投入サイクルの短縮を相乗的に組み合わせることで、長期的な競争力と持続可能な成長を強化するよう設計されている。

中国に拠点を置きながらも、センターはグローバルな能力拠点として設計されている。その成功は、チームや地域を越えたシームレスな協力にかかっており、アントリンの世界的な開発ネットワークとの完全な統合により、世界中に価値を提供する。

地方当局との調印式は、この取り組みにとって重要な節目となり、中国市場におけるイノベーションと協力的パートナーシップへのアントリンの継続的なコミットメントを再確認するものとなった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES