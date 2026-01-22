自動車用品のCRAFT WORKS、Amazonマーケットプレイスアワード2025でカー部門を制覇

Fun Standardが展開するブランド「CRAFT WORKS（クラフトワークス）」は、アマゾンジャパンの「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて「カテゴリー賞」を受賞したと発表した。

この賞は、Amazonの販売事業者の中から顧客満足度、売上、サービス活用度などの指標に基づき、最優秀賞をはじめ全8部門で選出されるもの。Fun Standardが受賞した「カテゴリー賞」は、家電・カメラ、食品・飲料・お酒、アパレルなど39の細分類の中で特に成果を上げた販売事業者に贈られる。

近年、カーライフは単なる移動手段から自分らしさを楽しむ空間へと価値が変化している。CRAFT WORKSは車を日常的に使う層からアウトドアやカスタムを楽しむ層まで幅広く対応し、車種専用のフィット感や使い勝手を重視したコンソールボックス、フロアマットなどのカーアクセサリーを販売している。

これらの製品は「取り付けた瞬間から違いを感じられる」と評価され、多くのユーザーに支持されている。今後もCRAFT WORKSは機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を通じ、快適で心地よいカーライフの提供を目指すとしている。

CRAFT WORKSは3Dマットやコンソールボックス、ルーフキャリアなど多彩なカーグッズを展開し、カーライフを彩る幅広いラインアップを持つブランドだ。