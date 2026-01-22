ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『MFゴースト』とANGEL CLOVER、新作腕時計を2月発売…トヨタ『86』とポルシェ『ケイマン』モチーフ

ANGEL CLOVER×MFゴースト コラボレーション時計第3弾
ウエニ貿易が、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、人気漫画『MFゴースト』とのコラボレーションウォッチ第3弾『MF GHOST COLLABORATION 2026 EDITION』を2月20日に発売する。予約は1月22日から開始した。

『MFゴースト』はしげの秀一原作の漫画で、2017年から「ヤングマガジン」（講談社）で連載中。舞台は2020年代後半で、公道を舞台にした激しいカーレースを描いている。単行本の累計発行部数は440万部を超え、2026年1月4日からTVアニメ第3シーズンが放映されている。

今回のコラボウォッチは主人公の片桐夏向とライバルのミハイル・ベッケンバウアーの2モデルで展開。デザインはそれぞれトヨタ『86』のGT（後期型）とポルシェ『718ケイマンGTS』をモチーフにしている。

片桐夏向モデルは40mm径のステンレス製ケースにトヨタ86GTのレッド×ブラックのカラーリングを反映。文字盤の3つのサブダイヤルは車載メーターをイメージし、12時にはカーナンバー「86」を配置。ケースバックにはトヨタ86GTのホイールをイメージしたグラフィック、BRITZのロゴも刻印。価格は3万6300円（税込）だ。

ミハイル・ベッケンバウアーモデルはホワイトを基調に、ポルシェ718ケイマンGTSの車載メーターを模したサブダイヤルを装備。12時位置にはゼッケンナンバー「12」を配す。ケースバックはホイールをイメージし、ANGEL CLOVERとMFGのロゴを刻印。こちらも価格は3万6300円（税込）となっている。

両モデルとも磨き込まれた3連ブレスレットを採用し、ソーラームーブメント（VR42）搭載で10気圧防水。サブダイヤルは車載メーターをイメージしているため、通常の60秒計・30分計・24時間表示の表記はない。購入特典として両キャラクターが描かれたアクリルカラビナが付属する。

ANGEL CLOVERは「遊び心」をテーマにしたファッションウォッチブランドであり、株式会社ウエニ貿易が開発・発売を担当。2009年創業以降、多数のファッションブランドとコラボを展開し、高級感とコストパフォーマンスを両立している。

