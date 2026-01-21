ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

“ギザギザのこぎり形”バスターミナルが増えてます

川崎駅（川崎市）
  • 川崎駅（川崎市）
  • 高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）
  • 東京駅八重洲南口（東京都中央区）
  • 東京駅八重洲南口（東京都中央区）
  • 東京駅八重洲南口（東京都中央区）

バスターミナルのバス停の形状で、最近増えてきたのが“ギザギザのこぎり形”だ。複数のバスが歩道に対して斜めに並ぶ。“ヘリンボーン形”に似ているが、隣のバスと進行方向で車体の左右が重ならないところが決定的な違いだ。これでよりスムーズな発着が可能になる。

【画像全5枚】

歩道と車道の境界が、のこぎりの目（歯）のようにジグザグの輪郭を描く。歩道側をのこぎりの身とすると、目と目との間の谷が非対称になっており、谷の長い“斜面”はバス1台分が止まれる長さがある。

左右のバスと部分的にも並ばないため、左右のバスの有無に関わらず、発着するバスはバス停に斜めに進入し、ハンドルを切って発進していく。スイッチバック＝前後退切り返しの必要はない。バスを直列で並べるよりも発着時のステアリング量は小さく、見通しも良く、1台あたりの前後スペースは少なくて済む。

変わった例として、東京駅八重洲南口（東京都千代田区）の高速バス乗り場は、レイアウトでいうと左右で車体が重なるヘリンボーン形だが、バスは決まった時刻になると端から順次発車し、ギザギザのこぎり形と同じ運用になっている。


絶滅危惧種？ バスが直角に発着する櫛形バスターミナル
https://response.jp/article/2025/12/30/405451.html
バスターミナルに少数派の「円形アイランドバース」反時計回り運用の実例と特徴
https://response.jp/article/2025/12/28/405404.html
日本一高いバスターミナルは？　名古屋、渋谷、新宿、難波…
https://response.jp/article/2025/12/19/405012.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES