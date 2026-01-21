ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

製造業の金型管理を一元化、中小受託取引適正化法対応の新サービスを4月開始へ…Resilire

金型の無償保管リスクを可視化する「Resilire ESG 金型管理」
  • 金型の無償保管リスクを可視化する「Resilire ESG 金型管理」
  • 「Resilire ESG 金型管理」のデモ画面

Resilireは、製造業のサプライチェーンにおけるESG・コンプライアンス領域に対応した新サービス「Resilire ESG」を立ち上げ、その第一弾として金型管理に特化したクラウドサービス「Resilire ESG 金型管理」を4月より開始すると発表した。

【画像全2枚】

「Resilire ESG 金型管理」は、金型・木型・治具などの製造資産を一元管理し、法令遵守と取引の透明性向上を支援するサービス。分散管理されがちな金型などの資産を製品・部品と紐づけて可視化することで、無償保管リスクを含む管理上の法令遵守上の課題に対し、業務効率化とサプライヤーとの持続可能な取引関係を実現する。

2026年1月に施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」を背景に、取引先が保有する金型などについても、その使用や管理の実態に応じた対応の重要性が製造業界全体で改めて注目されている。一方で、多くの企業では金型と部品の情報が体系的に紐づいておらず、サプライヤーに分散して保管される金型の実態を継続的に把握できる管理基盤が整っていないのが実情だ。

主な機能として、金型の遊休期間を継続的にモニタリングし、保管費の支払いが発生する可能性のある金型を自動検知してアラートで通知する「通知機能」、金型と部品を双方向に紐づけて管理し使用実態を即座に可視化する「可視化機能」、保管期限延長や廃棄、棚卸などの金型ライフサイクル上のイベントをワークフローで管理する「ワークフロー管理機能」、ベンチマークデータを活用して金型保管費の適正算出を支援する「予実管理機能」を提供する。

これらの機能は、既存のResilireプラットフォームのサプライチェーンデータやリスク分析機能と連携することで、より高精度な管理・分析を実現する。

将来的にはAIや機械学習を活用した分析機能の拡充や、環境・人権といった他のESG指標との統合的なリスク分析を進め、サプライチェーン全体の管理高度化に貢献していく。

《森脇稔》

