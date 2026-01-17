ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高級車タクシーを配車、「GO PREMIUM セダン」が東京で開始

GO PREMIUMセダン
  • GO PREMIUMセダン
  • GO PREMIUMセダン
  • タクシーアプリ『GO』
  • タクシーアプリ『GO』

GOが展開するタクシー配車アプリ「GO」は、高級セダン車両が注文できる新サービス「GO PREMIUM セダン」を1月14日より東京都心5区で順次開始した。

【画像全4枚】

GOでは2022年より上質な移動体験を提供する「GO PREMIUM」のサービスを展開しており、現在は都内19区と武蔵野市、愛知県名古屋市にて最大6名が乗車可能な高級ワンボックス車両でサービスを提供している。GOによると、重要なビジネスシーンや役員の移動、大人数での移動など様々な利用シーンで活用されており、インバウンド旅行客の利用も多いという。

今回新たにスタートする「GO PREMIUM セダン」では、サービス開始初期は、トヨタの水素で走る燃料電池自動車『クラウンFCEV』を呼ぶことができる。優れた静粛性に加え、シートヒーターやリクライニング、座面の空気袋による押圧が可能なリフレッシュシートなど、車内の快適性を兼ね備えており、上質な移動体験を提供する。

サービスは東京都千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区にて約50台の車両から順次、提供を開始する。

利用方法は「GO」で乗車地入力の上「次へすすむ」を押下すると、該当エリアかつ周辺に該当車両がいる場合「GO PREMIUM セダン」ボタンが表示される。

料金体系は迎車料金と手配料に加え、運賃と迎車料金の0～50%分をプレミアムチャージが加算される。プレミアムチャージは下限料金500円からとなり、料率は需給バランスに応じて変動する。支払い方法は「GO Pay」と「GO BUSINESS」の請求書払いに対応。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES