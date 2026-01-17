高級車タクシーを配車、「GO PREMIUM セダン」が東京で開始

GOが展開するタクシー配車アプリ「GO」は、高級セダン車両が注文できる新サービス「GO PREMIUM セダン」を1月14日より東京都心5区で順次開始した。

【画像全4枚】

GOでは2022年より上質な移動体験を提供する「GO PREMIUM」のサービスを展開しており、現在は都内19区と武蔵野市、愛知県名古屋市にて最大6名が乗車可能な高級ワンボックス車両でサービスを提供している。GOによると、重要なビジネスシーンや役員の移動、大人数での移動など様々な利用シーンで活用されており、インバウンド旅行客の利用も多いという。

今回新たにスタートする「GO PREMIUM セダン」では、サービス開始初期は、トヨタの水素で走る燃料電池自動車『クラウンFCEV』を呼ぶことができる。優れた静粛性に加え、シートヒーターやリクライニング、座面の空気袋による押圧が可能なリフレッシュシートなど、車内の快適性を兼ね備えており、上質な移動体験を提供する。

サービスは東京都千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区にて約50台の車両から順次、提供を開始する。

利用方法は「GO」で乗車地入力の上「次へすすむ」を押下すると、該当エリアかつ周辺に該当車両がいる場合「GO PREMIUM セダン」ボタンが表示される。

料金体系は迎車料金と手配料に加え、運賃と迎車料金の0～50%分をプレミアムチャージが加算される。プレミアムチャージは下限料金500円からとなり、料率は需給バランスに応じて変動する。支払い方法は「GO Pay」と「GO BUSINESS」の請求書払いに対応。