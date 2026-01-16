タイムズ24の駐車場運営システム、神奈川のダイレクトパーク古淵が導入へ…車両ナンバー認識で利用データ分析強化

相模石油とタイムズ24は1月16日、相模石油が展開する時間貸駐車場「ダイレクトパーク古淵」に、タイムズ24の「タイムズプラットフォームサービス」を2月下旬より導入すると発表した。

【画像全2枚】

相模石油は、石油製品の販売を原点に置きつつ車およびエネルギー関連事業を幅広く展開している。駐車場事業においては神奈川県を中心に「ダイレクトパーク」を約950カ所運営しており、立地や利用実態に応じて柔軟に運営している。

タイムズ24は1991年に日本初の24時間営業無人時間貸駐車場を開始し、現在は全国で1万9000件超の「タイムズパーキング」を展開している。今回導入される「タイムズプラットフォームサービス」は、パーク24グループの駐車場およびカーシェアリング運営ノウハウやインフラを他社に提供し、自社ブランド以外での駐車場やカーシェアリング事業の拡大を支援するサービスだ。

サービスでは会員制の「タイムズクラブ」ポイントが利用できるほか、法人向けの「タイムズビジネスサービス」も対応しており、集客力の向上が期待される。

「ダイレクトパーク古淵」への導入では従来のゲート式からカメラ式駐車場へ変更し、車両ナンバー認識による利用データ分析を強化。これによりサービス品質向上と利用者の利便性向上を目指し、継続利用の促進に繋げる方針だ。

両社はこのモデルを起点に「タイムズプラットフォームサービス」の導入拡大を検討しており、今後も高品質な駐車場の展開に向けて連携していく。