ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

タイムズ24の駐車場運営システム、神奈川のダイレクトパーク古淵が導入へ…車両ナンバー認識で利用データ分析強化

相模石油とタイムズ24のロゴ
  • 相模石油とタイムズ24のロゴ
  • タイムズプラットフォームサービス

相模石油とタイムズ24は1月16日、相模石油が展開する時間貸駐車場「ダイレクトパーク古淵」に、タイムズ24の「タイムズプラットフォームサービス」を2月下旬より導入すると発表した。

【画像全2枚】

相模石油は、石油製品の販売を原点に置きつつ車およびエネルギー関連事業を幅広く展開している。駐車場事業においては神奈川県を中心に「ダイレクトパーク」を約950カ所運営しており、立地や利用実態に応じて柔軟に運営している。

タイムズ24は1991年に日本初の24時間営業無人時間貸駐車場を開始し、現在は全国で1万9000件超の「タイムズパーキング」を展開している。今回導入される「タイムズプラットフォームサービス」は、パーク24グループの駐車場およびカーシェアリング運営ノウハウやインフラを他社に提供し、自社ブランド以外での駐車場やカーシェアリング事業の拡大を支援するサービスだ。

サービスでは会員制の「タイムズクラブ」ポイントが利用できるほか、法人向けの「タイムズビジネスサービス」も対応しており、集客力の向上が期待される。

「ダイレクトパーク古淵」への導入では従来のゲート式からカメラ式駐車場へ変更し、車両ナンバー認識による利用データ分析を強化。これによりサービス品質向上と利用者の利便性向上を目指し、継続利用の促進に繋げる方針だ。

両社はこのモデルを起点に「タイムズプラットフォームサービス」の導入拡大を検討しており、今後も高品質な駐車場の展開に向けて連携していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パーク24、タイムズ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES