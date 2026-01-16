ACCESS Europe、カラオケサービスKaraFunと提携…車載システムとスマートテレビで利用可能に

ACCESS Europeは1月14日、プレミアムデジタルカラオケサービスを提供するKaraFunと新たにパートナーシップを締結したと発表した。

本協業により、「ACCESS Twine for Car」を通じて車載インフォテインメントシステム、および「NetRange Smart TV App Store」を通じてスマートテレビでKaraFunを利用できるようになり、移動中でも自宅でもシームレスにカラオケを楽しめるようになる。

KaraFunは数千曲に及ぶスタジオ録音の高品質なライセンス楽曲ライブラリを保有し、毎月数百の新曲を追加更新している。本プラットフォームは複数デバイスに対応し、リアルタイムのキーやテンポの調整、オフライン同期、歌詞表示用のデュアルスクリーンモードといった優れた機能を備えている。

ACCESS Europeは、本協業を通じて自社プラットフォームにKaraFunを統合し、ユーザーが車載インフォテインメントのインターフェースやスマートテレビの画面から直接カラオケをストリーミングできるようにする。本統合ソリューションは、高品質オーディオ、直感的なユーザーコントロール、KaraFunの拡大し続けるコンテンツカタログを組み合わせ、それぞれのユーザーに合わせた消費者体験を実現する。

KaraFunは、多彩なジャンルにわたり膨大な楽曲カタログを提供する主要カラオケストリーミングサービスである。カタログは定期的に更新され、ウェブサイト、デスクトップ、モバイル、一部のテレビプラットフォームで利用することができる。ユーザーフレンドリーなデザイン、オフライン機能、キーやテンポの調整等のカスタマイズ機能により、世界中のカラオケ愛好家に支持されている。

ACCESS Europeは、ACCESSの子会社。ACCESSは1984年の設立以来、モバイルソフトウェア技術のリーディングカンパニーとして、通信、家電、自動車、放送、エネルギーインフラ等、幅広い業界に先進的なITソリューションを提供している。ACCESSのソリューションは、世界中の15億台(累計実績)を超えるデバイスに搭載されている。