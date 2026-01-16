700兆回演算の次世代AIコックピット、ビステオンが発表…CES 2026

ビステオン（Visteon）は、CES 2026において、量産対応のインテリジェントコックピットエレクトロニクス、AIコンピューティングソリューション、先進ディスプレイ、電動化プラットフォームの包括的なポートフォリオを発表した。

同社は2つのAIコンピューティングプラットフォームを発表。1つ目は2026年に投入予定の次世代高性能コックピットドメインコントローラー「SmartCore HPC」だ。プレミアムセグメント向けの集中型コックピットアーキテクチャを対象とし、業界最高水準となる毎秒700兆回の演算性能を実現する。マルチディスプレイ体験とECU統合を可能にし、最大14台のカメラと複数の高速データ接続に対応する。統合された熱管理と基盤ソフトウェアにより、自動車メーカーはAI対応の車内体験を展開できる。

2つ目は、CES 2025でデビューした「cognitoAI」をベースとした新しいAI-ADASコンピュートモジュールだ。コックピットインテリジェンスまたは運転支援アプリケーションのいずれかをサポートできる。プラグアンドプレイ方式の次世代インテリジェンス層を提供し、開発中のプログラムに対応する。フルスタックのエッジファーストアーキテクチャは、独自のマルチモーダル言語モデル、高度なメモリ、エモーティブアバターを統合し、より直感的で人間中心の体験を創出する。リアルタイムビデオとプライバシーのためのオンデバイス処理を優先しながら、拡張学習とアップデートにはクラウドを活用することで、コストのかかるアーキテクチャ再設計なしに低遅延と堅牢なセキュリティを確保する。

ビステオンはエントリーコックピットプラットフォームも展示する。このプラットフォームは、高成長車両セグメント全体で先進的なデジタル体験を民主化するよう設計されている。

初めて7インチ未満のディスプレイでスマートフォン投影が可能になり、アンドロイドオートとアップルカープレイを含む機能が二輪車、三輪車、小型商用車、エントリーレベル乗用車での採用への道を開く。ハイパーバイザーアーキテクチャなしで安全性とインフォテインメント機能を統合することで、ナビゲーション、接続性、ドライバー情報が車両セグメント全体で基本的な期待となっている高成長新興市場に対応する。

ディスプレイポートフォリオでは、トリプルスクリーンやピラーツーピラー設置などの最近の製品を含む、エントリーからラグジュアリーまでの幅広い製品を展示する。実証技術には、アンダーパネルカメラ、ミニLED LCD、ビステオン独自の曲面レンズ製造が含まれる。さらに、フツルスとのパートナーシップを通じて開発された次世代ヘッドアップディスプレイと投影技術をプレビューした。

接続性ソリューションでは、地域の規制要件を満たしながらコストと輸入の複雑さを削減するよう設計された自社開発の5Gモジュールを展示する。同社のテレマティクスプラットフォームは、無線アップデート、リモート診断、緊急通報サービスをサポートし、基本的な接続性からビデオストリーミングやアプリストア統合などのプレミアム体験まで拡張可能なロードマップを提供する。

電動化分野では、48V電力分配への業界シフトに対応し、400Vおよび800Vバッテリーアーキテクチャ向けソリューションを提供する。ラインナップには、窒化ガリウムベースの電力ソリューション、コンパクトなシングルステージ車載充電器、超薄型DC-DCコンバータ、リセット可能なスマートeコネクトソリッドステートリレーに加え、バッテリー管理と高可用性電力管理およびAI駆動バッテリー予測機能を統合したePowertrainゾーナルコントローラーが含まれる。

ビステオンの戦略は、主要なシリコンおよびAIプラットフォームプロバイダーとのパートナーシップ、ディスプレイの垂直統合、社内ソフトウェア開発によって実現されている。その結果、グローバルな車両プログラム、市場、ブランド全体でシームレスなハードウェア・ソフトウェア・ユーザー体験の統合が提供される。

ビステオンはミシガン州バンビューレンタウンシップに本社を置き、17カ国で事業を展開している。2024年の年間売上高は約38億7000万ドル、新規受注は61億ドルを記録した。