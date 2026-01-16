アルプスアルパイン、ディスプレイ一体型ドライバー監視カメラをスマートアイと共同開発…CES 2026

アルプスアルパインはCES 2026において、ドライバー監視システム(DMS)技術を手がけるスマートアイと共同で、メーターパネルディスプレイに組み込まれたドライバー監視カメラを発表した。

メーターパネルディスプレイの裏に直接埋め込まれたドライバー監視カメラは、AUOモビリティソリューションズの技術を活用しており、すべてのハードウェアをドライバーから完全に隠しながら、DMSに最適なカメラ位置を実現する。

多くの自動車メーカーにとって、DMSカメラの設置場所を見つけることは長年の課題だった。最適な視野角はメーターパネルに合わせてドライバーの正面だが、ディスプレイ内にカメラを配置すると、これまでは目に見える開口部や歪み、不十分な近赤外線性能といった問題が生じていた。

スマートアイとアルプスアルパインの新しいアンダーディスプレイソリューションは、AUOモビリティソリューションズの先進的なアンダーディスプレイカメラ(UDC)ディスプレイ技術を活用している。この技術は、親会社AUOによって実現されたものだ。このソリューションは、メーターパネルの中央に配置されたカメラをLCDパネルの裏に完全に隠すことで、従来の制限を克服した。ディスプレイの均一性を完全に保ちながら、注意散漫や居眠り検知に必要な画像品質を提供し、自動車メーカーにコックピットデザインを変更したりドライバーの注意を散らしたりすることなく、理想的なカメラ配置を実現する。

この画期的な技術は、スマートアイの量産実績のあるドライバー監視ソフトウェアと、アルプスアルパインのディスプレイ統合技術、そしてAUOモビリティソリューションズの次世代LCD技術を組み合わせることで実現した。3社は共同で、高い近赤外線透過率を実現しながらカメラの穴を人間の目には見えないようにする光学スタックとシステム設計を開発した。自動車メーカーにとって、この結果は組み立ての複雑さを軽減し、Aピラーやステアリングホイールへの追加センサーの必要性をなくし、ドライバー注意監視に関する新たな世界的安全要件をサポートする、拡張性の高いコックピットに優しいソリューションとなる。