高級車の輝きを髪に、特殊な樹脂めっき加工で摩擦低減…広島の自動車部品メーカーが「プラチナモノコーム」発売

広島の自動車部品メーカー、柿原工業のBtoC向けライフスタイルブランド「LumiKA+(ルミカプラス)」は1月14日、冬のメンズスタイリングの悩みを解決する新商品「プラチナモノコーム」の販売を開始した。

【画像】「プラチナモノコーム」

プラチナモノコームは、「静かに主張するおとなのツール」をコンセプトに、冬の乾燥による髪のパサつきや静電気という男性の髪の悩みに技術で応える商品だ。

特殊な樹脂めっき加工により、摩擦を極限まで低減。冬場の静電気を逃がし、梳かすだけでキューティクルを整え、自然なツヤを与える。絡まりやすい濡れ髪やダメージ毛にも安心して使用できる。また、コーム先端部を丸く加工することで、頭皮に優しくアプローチする。

細かい目のコームはスタイリングの仕上げや前髪のセットなど、繊細なスタイリングに活躍する。重さは13gと軽く、携帯にも便利なポケットサイズなので、外出先でも便利に使用できる。もちろん女性の前髪セットにも対応している。

カラーは2色展開。ダークチタニウムは、深みのある金属調の艶消しブルーダーク調の特殊表面処理仕上げ。シルバーは、アルミ材を丹念に磨き込んだような落ち着いた色調のプラチナサテンに、シャープなブルーダーク調の三角形のスリットを入れて、高級感と精巧さを醸し出した。

この商品は、高品質なものづくりを支持する本物志向のユーザーをターゲットとしている。洗練されたデザインと、自動車産業発の高い品質が生み出す機能性は、百貨店やセレクトショップのメンズ雑貨コーナーにおいて、新たなギフト需要を喚起する。

また、LumiKA+ではメンズ向けだけでなくレディース向けのヘアコームも取り扱っている。

この商品は公式オンラインストアで販売中。サイズは縦13.5cm、横3.0cm、厚み0.4cm、重さ約13g。素材はABS樹脂(特殊樹脂めっき加工)。販売価格は3300円(税込)だ。