クアルコムと中国リープモーター、デュアルチップ搭載の次世代車載システム発表…CES 2026

中国のEVメーカーのリープモーターとクアルコム・テクノロジーズは、CES 2026において、スナップドラゴン・コックピット・エリートとスナップドラゴン・ライド・エリート車載プラットフォームを搭載した世界初のクロスドメイン統合ソリューションを発表した。

クアルコムブースで初公開されたこのクロスドメインコントローラーは、デュアルチップセット構成により優れた演算性能を実現し、車両電子システムの合理化、システムの複雑性低減、車両全体での高度なAI機能を可能にする。この協業は、車両アーキテクチャレベルでのチップメーカーと自動車メーカーの深い統合の価値を示すものであり、業界が集中型コンピューティングと完全なソフトウェア定義車両に向けて加速する中で、スケーラブルな設計指針を提供する。

量産に入るリープモーターのフラッグシップモデル『D19』は、デュアルSA8797Pベースのこの高性能中央コントローラーを搭載する世界初の車両となる。2つのスナップドラゴン・エリート車載プラットフォームを活用することで、中央ドメインコントローラーはインテリジェントコックピット、運転支援、ボディ制御(照明、空調、ドア、窓)、車両ゲートウェイなどの主要な車両ドメインを単一の高性能システムに統合する能力を持つ。

デュアルチップセット構成は、リアルタイム調整や高度なAI、新興のエージェントAIワークロードに必要な演算余力も提供する。クアルコム・オリオンCPU、クアルコム・アドレノGPU、クアルコム・ヘキサゴンNPUが並列動作することで、プラットフォームはコックピット用のフルモダリティ大規模AIモデルと運転支援用のVLAマルチモーダルモデルの両方を実行でき、よりインテリジェントで応答性が高く、将来に対応した運転体験を実現する。

主要システム機能として、システムは複数の3Kおよび4K画面を含む最大8つのディスプレイと、没入型車内エンターテインメント用の最大18チャンネルオーディオをサポートする。システムはシームレスなOTAアップデート、リモート診断、リモート車両制御も可能にし、サービス指向アーキテクチャ(SOA)は柔軟でユーザー定義可能な体験のための200以上のモジュール機能を提供する。

運転支援機能では、システムは最大13台のカメラと、ライダー、車両ミリ波レーダー、超音波センサー、高精度IMUを含む複数のセンサーをサポートし、信頼性の高いL2運転支援を提供するよう設計されている。パーキング・トゥ・パーキング(P2P)など30以上の先進機能により、コントローラーは複雑な日常および都市シナリオに対応できるよう設計されている。システムはまた、自動車メーカーにモデル全体で安全機能を強化するスケーラブルな方法を提供し、ドライバーはよりスムーズで直感的な支援の恩恵を受ける。

車内接続性については、コントローラーは車両のすべてのシステム間の高速で信頼性の高い通信をサポートするよう設計されており、音声通話、緊急サービス、ブルートゥース、Wi-Fi、精密な位置情報サービスもサポートする。このレベルの接続性は、自動車メーカーに安全機能の強固な基盤を提供し、ドライバーは道路上でシームレスで完全に接続された体験を楽しむことができる。

スナップドラゴン・コックピット・エリートおよびライド・エリート車載プラットフォームは、スナップドラゴン・デジタル・シャーシポートフォリオ内のフラッグシップソリューションである。ソフトウェア仮想化を備えた柔軟なハードウェアアーキテクチャ上に構築されており、複数のアプリケーションの効率的な動作を可能にし、自動車メーカーがセグメント全体で構成可能でスケーラブルなソフトウェア定義車両を開発し、全体的な車両アーキテクチャを簡素化するのを支援する。

リープモーターについて

2015年に設立されたリープモーターは、技術主導のインテリジェントな電気自動車メーカーだ。創業者の朱江明氏は電子エンジニアで、30年以上の技術経験を持つ。リープモーターは中国浙江省杭州市に拠点を置き、スマート電気自動車の設計、研究開発、製造、先進運転支援システム(ADAS)、電子制御システムおよび電動モーターシステム、バッテリーシステム開発、クラウドベースの車両接続ソリューションを事業範囲としている。

技術ベースの企業として、リープモーターは車両のすべてのコアシステムとコンポーネントを社内で設計・生産することにこだわり、高付加価値コアコンポーネントの自社開発比率は車両コストの65%を占める。業界初の8-in-1電動駆動システム、業界初の量産CTC(セル・トゥ・シャーシ)技術、業界初の「4ドメイン統合」集中統合電子電気アーキテクチャなど、先進的なインテリジェント電気技術を発表してきた。

リープモーターの製品ラインナップは、A、B、C、Dの4つの主要シリーズにまたがり、セダン、SUV、MPVをカバーする包括的なポートフォリオを形成している。同社はまた、純電気と航続距離延長型の両方のパワートレインオプションを提供し、さまざまな消費者セグメントの多様なニーズに対応している。

《森脇稔》

