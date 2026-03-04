クアルコム、6G商用化へ向けた戦略的連合を発表…2029年から展開開始

クアルコム・テクノロジーズは、6Gの開発と世界展開を加速するための戦略的連合を発表した。

バルセロナで開催されたMWC Barcelona 2026で明らかにされたこの取り組みは、2029年以降に6G商用システムの提供を開始することを目指したマイルストーン主導のロードマップを確立する。

この連合には、エアテル、アマゾン、エイスース、BTグループ、シスコ、デル、イーアンド、エリクソン、FPTコーポレーション、富士通/1finity、グーグル、HP、HPE、HUMAIN、KDDI、KT、レノボ、LGエレクトロニクス、LG Uプラス、メタ、マイクロソフト、モトローラ、NEC、ノキア、NTTドコモ、リライアンス・ジオ、サムスン電子、シャープ、シーメンス、SKテレコム、スナップ、ステランティス、スイスコム、テジャス・ネットワークス、テルストラ、TIMグループ、Tモバイル、ビエッテル・グループ、VNG、YTLなど、世界の主要企業が参加している。

6GはAIネイティブシステムとして設計されており、コネクティビティ、広域センシング、高性能コンピュートという3つの主要な柱に基づいている。次世代ネットワークは、広域センシング機能を統合したインテリジェント無線、高性能でエネルギー効率の高いコンピュートを備えた仮想化およびクラウドRAN、AIベースのネットワーク自律性、さらにまったく新しいAIワークロード向けのエッジおよび集中型データセンターなど、新しく高度な機能を備える。

6Gシステムは、通信アプリケーション、新しいエージェント型の消費者向けおよび企業向けデバイス、そしてコンテキスト関連データ、低高度空中および地上交通管理、大規模なデータインサイトと分析など、AI対応サービスの新しいクラスに対して、より高いレベルの効率性とパフォーマンスを実現する。6Gは、ワイヤレス、効率的なコンピューティング、AIの組み合わせによって可能になる通信セクターの変革と成長のための世代的な機会である。

この協力は、デバイス、ネットワーク、クラウドインフラストラクチャという3つのコアアーキテクチャ領域に焦点を当てている。この取り組みに参加する企業は、6GをインテリジェントでAIネイティブなデバイスおよびネットワークプラットフォームとして推進するという共通の目標にコミットしている。これには、必須の6G標準のタイムリーな開発、早期システム検証、2028年における6G仕様準拠のプレ商用デバイスとネットワークの実証、6G準備状況に関する共通の業界ベンチマークの確立、2029年以降のグローバルで相互運用可能な商用6Gシステムの初期展開が含まれる。メンバーはまた、6Gエコシステム全体で採用を加速し価値を創出するための新しいビジネスモデルとサービスの能力を構築する。

グローバルワイヤレス標準の開発と貢献におけるクアルコムの長年の役割は、このイニシアチブの中心である。標準化団体への積極的な参加と早期技術開発を通じて、クアルコムとそのパートナーは、6Gをコンセプトから商用化へとスケールするために必要な技術基盤の推進を支援する。

この取り組みに賛同するその他のパートナーには、アリババ、アラムコ、奇瑞汽車、中国広電、チャイナモバイル、チャイナテレコム、チャイナユニコム、ドイツテレコム、吉利汽車、GWM、オナー、ヒュンダイ自動車、リープモーター、理想汽車、オッポ、NIO、上海汽車、ビボ、シャオミ、シャオペンが含まれる。