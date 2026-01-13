消防車やゴミ収集車など「はたらくクルマ」向けAI技術、米オシュコシュが発表…CES 2026

米国の特殊車両メーカーのオシュコシュ(Oshkosh)は、CES 2026において、建設現場、地域社会、空港の未来を形作る先進技術を披露した。

自律走行、AI、接続性、電動化技術を組み合わせ、消防士、空港地上職員、郵便配達員、兵士、建設作業員といった日常のヒーローたちを支援するソリューションを展示した。

建設現場は多忙で予測不可能、本質的に複雑な環境である。オシュコシュのJLGブランドは、人、機器、工具、材料を接続するインテリジェントなエコシステムを通じて現場を変革している。

CES2026では、従来の機器を使った作業支援から、自律型・接続型機器による作業実行へのシフトを実現する2つの革新技術を発表した。

次世代電動アーティキュレート型ブームリフトは、自律型エンドエフェクターシステムを搭載し、溶接、塗装、ダクト工事、資材運搬などの複雑で反復的な作業を、作業員が高所で作業することなく実行できる産業規模のロボットシステムに変える。電動化により、騒音や排出ガスに敏感なエリアでの静かな運転が可能となり、機械の汎用性が拡大する。このJLGブームリフトはCES 2026 Innovation Awardsのロボティクス部門で最優秀賞を受賞し、建設・産業技術部門でも表彰された。

マイクロサイズのシザーリフトは、リーダー・フォロワー技術を採用している。このソリューションでは、リードシザーリフトのオペレーターが複数のフォロワーシザーリフトを誘導し、現場全体で機器や資材を効率的に移動させることができる。複数のシザーリフトを設定して、資材を指定場所に自律的に移動・持ち上げることも可能だ。例えば、2台のリフトでI型鋼を同期して移動・持ち上げ、位置決めした後、ClearSkyスマートフリート技術を通じて近くのブームリフトに鋼材が溶接準備完了であることを通知できる。これらのマイクロサイズシザーリフトは、成長するデータセンター市場やコンパクトなリフトを必要とする空間制約のある現場に最適という。

オシュコシュは、建設ロボット企業キャンバスが開発したコア技術の取得により、未来の現場に向けたビジョンを前進させている。キャンバスは世界初のロボット乾式壁仕上げシステムを開発した企業で、その技術は建設業界で最も要求の厳しい作業の1つにおいて、安全性、生産性、効率性を促進する柔軟なエンドエフェクタープラットフォームを提供する。両社の関係は6年前、キャンバスがロボット開発にJLGプラットフォームを選択したことから始まった。以来、この技術は反復作業を自動化し、一貫した高品質な結果を可能にするまでに進化している。

オシュコシュは、前回のCESでデビューした技術の多くをすでに生産段階に移行させており、特に地域社会を変革する技術の展開を加速している。ゴミ収集と路上安全における進歩を拡大し続けている。

ゴミ収集車向けAI搭載汚染検知システムは、リサイクルビンに入れられた資材の大部分が汚染されており、最終的に埋立地に送られてしまうという問題に対処する。CES 2026では、北米のゴミ収集アプリケーション向けの汚染検知技術を展示。このAI搭載技術は、収集時点でのリサイクルを変革するよう設計されている。外見は従来のゴミ収集車と変わらないが、内部では人工知能とエッジ処理を搭載した高度なカメラが作動している。システムは資材が収集される際に高度なカメラでスキャンし、AIモデルを使用してビニール袋、繊維、その他のリサイクル不可能な品目などの汚染物質をリアルタイムで検出・分類する。システムは汚染を正確な収集場所にマッピングし、自治体、運搬業者、そして最終的には住民に実用的なフィードバックを提供する。この情報は顧客や地域社会の教育に使用でき、行動変容を促し、資材を埋立地から転換することを可能にする。

HARR-E(呼び出し可能な自律型電動ゴミ収集ロボット)は、オシュコシュが2025年のCESで発表したオンデマンド収集専用に設計された初の自律型電動ゴミ収集ロボット。この革新的なロボットにより、住民はスマートフォンアプリや自宅の仮想アシスタントを使って収集をリクエストでき、HARR-Eが指定された収集ポイントに向かう。

今年、HARR-E技術は進化している。新しい2ピース設計により、廃棄物を中央のダンプスターや収集ポイントに簡単に持ち上げて移送できるようになった。各収集時に廃棄物の体積と重量を測定し、ダンプスターや中央コンテナが容量に近づいたときにゴミ収集会社に通知し、AI最適化ルートを使用して複数のリクエストに効率的に対応する。計画コミュニティ、キャンパス、企業パーク、イベント会場、スタジアム、さらにはショッピングモールや高齢者施設などの屋内環境にも最適という。

衝突回避緩和システム(CAMS)は、オシュコシュが2025年のCESで発表した消防士や交通のすぐ近くで活動する人々の衝突を予測する初の専用技術。過去1年間、オシュコシュは大都市の消防署とこのAI搭載ソリューションをフィールドテストした。フィードバックは強力で、対応者はバックグラウンドで動作する別の認識レイヤーを提供できるツールを歓迎している。オシュコシュは現在、このプラットフォームを事故現場のEMS隊員、交通管理や通報対応中の警察官、故障車をウインチで引き上げるレッカー車オペレーターに拡大している。将来の機能強化には、到着時に高速道路や暗い路肩に設置できるモバイルユニットが含まれる予定だ。

汚染検知、HARR-E、CAMS技術の進歩は、オシュコシュが日常環境で革新的なAIと自律走行をどのように使用しているかを示す3つの例だ。

空港は高い安全基準を要求しながら、大量の旅行者を効率的かつ正確に目的地に移動させる必要がある複雑な環境。空港環境での数十年の専門知識に基づき、オシュコシュは安全性と運用を促進する2つの主要技術ソリューションを開発した。

オシュコシュ・ストライカー・ボルテラ電動空港救助消防車(ARFF)は、空港消防隊のライフラインとなる車両。電動化と世界クラスの消防性能を融合させ、急速な加速と強力な対応能力を提供し、現場到着速度を実現しながら、高アイドルアプリケーションの飛行場での排出ガスを管理する。オシュコシュの実績あるボルテラ電動化技術に基づいて構築されたこのパワフルな車両は、45トンの車両を25秒以内でゼロから時速50マイルまで加速させる。これは従来の内燃機関ARFF車両と比較して28%の性能向上であり、揺るぎないパワーを維持しながら実現している。