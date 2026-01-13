ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マイクロソフトと協力、KPITが生成AIでソフト開発サイクル全体を効率化…CES 2026

KPITテクノロジーズの次世代エージェント型AIソリューションのイメージ
  KPITテクノロジーズの次世代エージェント型AIソリューションのイメージ

モビリティ技術を手がけるインドのKPITテクノロジーズは、CES 2026において、次世代エージェント型AIソリューションを発表した。これは車両ソフトウェアの開発、検証、統合の方法における大きな飛躍を示すものになるという。

現在、モビリティ関連の自動車メーカーは、ますます複雑化するソフトウェアアーキテクチャ、増加する欠陥率、そしてより安全でスマート、かつ接続性の高い車両をこれまで以上に迅速に提供するというプレッシャーに直面している。従来の開発サイクルでは急速なイノベーションに追いつくことが困難で、発売の遅延、コストの増加、ソフトウェア品質の不安定さを招くことが多い。

25年以上の深い専門知識と2000以上の車両生産プログラムにわたる経験を持つKPITは、モビリティインテリジェンスの新時代を切り開いている。AI主導型エージェントがイノベーションを加速し、安全性を向上させ、自動車メーカーとエンドユーザーにとってよりスマートで接続性の高い体験を提供する。

この変革の中心にあるのが、KPITのモビリティエージェント型AIソリューションだ。これは、現代の自動車ソフトウェアの複雑さに対処するために設計された、モジュール式のクラウド対応システム。このAIエージェントは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を再構築し、自動車メーカーに大きな利益をもたらす速度、信頼性、コスト効率を実現する。コネクテッドビークルと自動運転の分野における車両生産プログラムでのパイロット実装は、自動車メーカーがワークフローを再構築し、製品企画者、ソフトウェア開発者、品質エンジニアに新たな価値を提供するのに役立っている。

エージェント型AIソリューションは、生成AIの変革力を活用し、モデルオーケストレーション、評価、ポリシーガードレールを可能にするマイクロソフトファウンドリーを活用している。この協力により、世界の自動車メーカーへの大規模な提供が実現している。

KPITのアプローチは技術革新を超えている。深いモビリティ知識ベースに生成AIを注入することで、KPITは自動車メーカーが大規模にイノベーションを起こし、市場投入までの時間を短縮し、インテリジェントなソフトウェアを通じて継続的に改善される車両を提供することを可能にする。測定可能な影響には、欠陥解決時間の大幅な短縮、コード品質の向上、消費者満足度の向上が含まれる。

KPITは、よりクリーンでスマート、そして安全な世界を形作るため、グループ企業やパートナーとともにモビリティの未来を再構築している。

25年以上のモビリティ分野における専門知識を持つKPITは、モビリティに特化したAIフレームワーク、ソフトウェア技術、システム統合の習熟によって推進される高度なソリューション、プラットフォーム、製品を通じて、ソフトウェアおよびAI定義車両への変革を加速している。

2000以上の車両生産プログラムと、KPITソフトウェアを搭載した2000万台以上の車両という実績がある。同時に、KPITは限界を押し広げ、モビリティ関連の自動車メーカーがスピードと規模でイノベーションを起こすことを可能にするソリューションを開発している。

《森脇稔》

