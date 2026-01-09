ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東北エリアで大型物流施設開発に着手、宮城大和プロジェクト始動…シーアールイー

シーアールイーのロゴ
  • シーアールイーのロゴ

シーアールイーは1月8日、宮城県黒川郡大和町において開発用地を確保し、物流施設「(仮称)宮城大和プロジェクト」の開発に着手したと発表した。

同社にとって東北エリア(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)における初の物流施設開発プロジェクトとなる。

開発予定地は「第一仙台北部中核工業団地」内に位置し、24時間操業可能な工業専用地域に立地する。敷地面積は9995平方メートル(3023.48坪)で、2027年夏頃の着工、2028年夏頃の竣工を予定している。

立地面では、東北自動車道「大衡」インターチェンジから約1.7km、「大和」インターチェンジから約4.5km、国道4号線から約5.5kmと、主要道路からのアクセスに優れている。仙台圏を中心とした東北エリアの広域物流拠点立地としての優位性を備える。

周辺には「第二仙台北部中核工業団地」や「大和流通・工業団地」などの複数の工業団地が集積しており、テナント企業におけるサプライチェーンの効率化への貢献が可能だ。また、ハザードマップ上、水害や土砂災害のリスクが極めて低い地域であり、防災性及び事業継続性の高い立地環境となっている。

シーアールイーは、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供する企業で、物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービスを展開している。

現在、自社開発による物流施設ブランド「ロジスクエア」を中心に、36物件、延べ面積約137万平方メートル(約41万坪)の開発実績を有し、8物件、延べ面積約36万平方メートル(約11万坪)の開発を進めている。また、物流不動産特化の管理会社として国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1500物件、約671万平方メートル(約203万坪)の不動産の管理運営を行っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES