ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AIG損保、自動車保険代理店型で顧客満足度5年連続首位…6項目で最高評価

AIG損害保険がオリコンの「2026年 オリコン顧客満足度調査 自動車保険 代理店型」のランキングで5年連続第1位
  • AIG損害保険がオリコンの「2026年 オリコン顧客満足度調査 自動車保険 代理店型」のランキングで5年連続第1位

AIG損害保険は1月6日、オリコンの「2026年 オリコン顧客満足度調査 自動車保険 代理店型」のランキングにおいて、5年連続で第1位を獲得したと発表した。

同社は総合ランキングでの首位獲得に加え、「加入・更新手続き」「保険料」「事故対応」「調査・認定結果」「受取額・支払いスピード」「ロードサービスの充実さ」の6項目でも最高評価を得た。

5年連続の評価につながったAIG損保の強みは2つある。1つ目は、高いリスクコンサルティング力を持つ代理店が、顧客のニーズと取り巻く状況を適切に勘案しながら、補償とサービスを分かりやすく提案し、安心と納得感を生み出していることだ。

2つ目は、顧客に寄り添った事故対応。事故という非常時から顧客が一日も早く日常に戻れるよう、損害サービス社員が代理店と共に顧客に寄り添いながら、高い専門性とコミュニケーション能力で円満な解決に向けてサポートしている。

AIG損保は日本に根差して80年、顧客を支え続けてきた。同社は、ますます複雑化する世界の課題に顧客と共に向き合い、ゆるぎない明日への自信に繋がる最適なリスクソリューションを提供するパートナーであり続ける、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES