AIG損保、自動車保険代理店型で顧客満足度5年連続首位…6項目で最高評価

AIG損害保険は1月6日、オリコンの「2026年 オリコン顧客満足度調査 自動車保険 代理店型」のランキングにおいて、5年連続で第1位を獲得したと発表した。

同社は総合ランキングでの首位獲得に加え、「加入・更新手続き」「保険料」「事故対応」「調査・認定結果」「受取額・支払いスピード」「ロードサービスの充実さ」の6項目でも最高評価を得た。

5年連続の評価につながったAIG損保の強みは2つある。1つ目は、高いリスクコンサルティング力を持つ代理店が、顧客のニーズと取り巻く状況を適切に勘案しながら、補償とサービスを分かりやすく提案し、安心と納得感を生み出していることだ。

2つ目は、顧客に寄り添った事故対応。事故という非常時から顧客が一日も早く日常に戻れるよう、損害サービス社員が代理店と共に顧客に寄り添いながら、高い専門性とコミュニケーション能力で円満な解決に向けてサポートしている。

AIG損保は日本に根差して80年、顧客を支え続けてきた。同社は、ますます複雑化する世界の課題に顧客と共に向き合い、ゆるぎない明日への自信に繋がる最適なリスクソリューションを提供するパートナーであり続ける、としている。