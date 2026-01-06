ニコニコレンタカー、12店舗オープン…全国展開を加速

ニコニコレンタカーを運営するレンタスと店舗開発を担うMICは、2025年12月に新たに12店舗をオープンし、全国の店舗数は合計1453店となったと発表した。

このビジネスモデルは異業種からの参入がしやすく、車両調達や販促、求人支援から収益最大化プログラムまで加盟店を一貫してサポートする体制を整えている。

顧客の約9割が自動集客により店舗側の集客ノウハウが不要で、独自の業務管理システム「NICOLAS」によって予約管理や車両チェック、書類作成などの店舗運営が効率化されている。

また、会員数は280万人を超え、アプリを活用した顧客囲い込みと予約サポートを充実させている。

レンタル回数は前年比110％、利用会員数は118％増、売上高は前年比125％増、レンタカー登録車両数も110％増と、業績が好調に推移している。

加盟店には集客や送客、システム開発、管理システム、ブランドマーケティング、コールセンター、事故対応など多岐にわたるサポートが提供され、レンタカー業界未経験でも安心して事業を始められる仕組みとなっている。

運営会社のMICは1986年設立のマーケティング・コンサルティング企業で、自動車関連サービスの分野で豊富な実績を持つ。ニコニコレンタカーの全国展開を支えるほか、車検商品強化や人材育成プログラムにも注力し事業拡大を続けている。

株式会社レンタスは2008年設立で、神奈川県横浜市に本社を構える。代表取締役社長は木村孝広氏。ニコニコレンタカーのフランチャイズ本部として運営を行っている。