ストラッドビジョン、ルネサスの次世代SoCでフロントカメラ認識技術を実証へ…CES 2026

ストラッドビジョンは、CES 2026でルネサス エレクトロニクスと協力し、ルネサスの次世代車載SoCプラットフォーム「R-Car X5H」上で動作する「SVNetフロントビジョン」ソリューションを実証すると発表した。

今回の実証では、ルネサスの第5世代R-Carファミリー向けに最適化されたストラッドビジョンのカメラベースフロント認識機能を紹介する。先進的な3nmプロセス技術で製造されたルネサス初のマルチドメインSoC、R-Car X5H上に構築されたこのデモは、SVNetが次世代ソフトウェア定義車両(SDV)アーキテクチャ内で先進運転支援システム(ADAS)をサポートするために、正確でリアルタイムなフロントカメラ認識を提供する様子を示している。

ストラッドビジョンのSVNetフロントビジョンは、前方カメラ入力を使用した堅牢な物体検出とシーン理解を可能にし、前方衝突警告、車線関連機能、交通認識などのADASアプリケーション向けのコア認識レイヤーを提供する。R-Car X5Hプラットフォーム向けに最適化されたこのデモは、SVNetが高性能車載コンピューティングを活用して、スケーラブルで量産志向のADAS開発をサポートする方法を示している。

SVNetをルネサスのR-Carオープンアクセス(RoX)プラットフォームと統合することで、この協力関係は、第5世代SDVアーキテクチャを検討する自動車メーカーやティア1サプライヤー向けに、より迅速な評価とシステム検証をサポートする事前統合された認識ソフトウェアスタックを実証している。

ルネサスのR-Car X5Hは、ADAS、IVI、ゲートウェイドメイン全体で同時ワークロードをサポートするように設計されている。CES 2026デモへのストラッドビジョンの参加は、集中型AI主導車両コンピューティングプラットフォーム内の基盤コンポーネントとしての視覚認識ソフトウェアの役割を強調している。

この協力関係は、パフォーマンス、安全性、電力効率の要件を満たしながら、次世代車載ソフトウェアの開発を簡素化するオープンでスケーラブルなエコシステムへの共通のコミットメントを反映している。

ストラッドビジョンは、複数世代のR-Carプラットフォームにわたってルネサスと協力してきた確立された歴史を持つ。CES 2026の実証は、これまでの統合に基づいており、ハードウェアとソフトウェアの緊密な協力を通じてADASとSDVイノベーションを推進する両社間の継続的な連携を反映している。

SVNetフロントビジョンの実証は、CES 2026でのルネサスの招待制ショーケースの一部として公開される予定だ。

ストラッドビジョンは2014年に設立され、車両向けAIベース視覚認識技術の自動車業界のパイオニアである。同社は、競合他社と比較して市場コストのごく一部で自動運転とADAS機能を利用可能にすることで、完全自動運転車の到来を加速している。ストラッドビジョンのSVNetは、自動車メーカーとのパートナーシップでさまざまな車両モデルに展開されており、世界中のADASおよび自動運転車に電力を供給できる。ソウル、サンノゼ、デトロイト、東京、上海、デュッセルドルフに300人以上の従業員を擁している。

