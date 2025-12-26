ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ラジコン式伐採機「シン・ラプトルⅡ」、林業分野で日本初導入…東急建設

遠隔操作による無人伐採車
東急建設は12月25日、東京都あきる野市で進めている「スマート林業」の実証事業フィールドにおいて、松本システムエンジニアリングが開発したラジコン式伐採作業車「シン・ラプトルⅡ」を林業分野では日本で初めて本格導入すると発表した。

「シン・ラプトルⅡ」は、木を安全に、そして狙った方向にコントロールしながら切り倒して伐採する林業の基本作業の伐倒と、切り倒した立木の搬送をオペレーターが離れた安全な場所からラジコン操作で行う無人作業車だ。

伐採した立木を集めやすいように一定間隔の「列」を作って機械的に間伐を行う搬出型列状間伐に対応可能な林業用機械で、最大45度の傾斜地に対応し、ボタン一つで伐倒を自動実行できるなど、高い安全性と作業効率を両立している。

全国の山林では、所有者の分散や林業従事者の高齢化・減少により、管理が十分に行われていない森林の増加が課題となっている。土砂災害リスクの高まりや、木材生産機能・生物多様性の低下など、森林が本来持つ多面的機能の発揮を阻害する要因にもなっている。

一方で、伐倒作業をはじめとする林業は、急傾斜地や足場の悪い環境下での作業が多く、依然として労働災害リスクの高い産業だ。生産性と安全性を同時に高めていくためには、危険作業をできるだけ機械に置き換え、データに基づき作業の効率化を図る新しい森林経営の手法が求められている。

東急建設は、建設事業で培ってきた安全管理、多様なステークホルダーとの調整力、ICTの活用による作業効率化のノウハウを活かし、東京都あきる野市小和田・戸倉地区において、作業道整備から搬出型列状間伐、伐採木の販売までを一体で行う「スマート林業」の実証事業を進めている。

東急建設はこの導入を通じて、林業の就業環境を「重労働中心の現場」から「機械操作・監視中心の現場」へ移行し、特に遠隔操作技術の活用により「人ができるだけ危険な場所に立ち入る必要のない安心・安全な林業現場」を実現する。

本実証の成果を踏まえ、東京都あきる野市以外の地域にも事業エリアを拡大予定だ。今後も、若年層や女性など多様な人材が参入しやすい環境づくりに貢献し、林業分野への就業人口増加に寄与していく。

《森脇稔》

