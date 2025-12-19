南海電鉄の研修センターで運転シミュレータ体験…大阪・高石市のふるさと納税

大阪府高石市は、南海電気鉄道およびトウブトップツアーズ堺支店と連携し、ふるさと納税の返礼品として体験型ツアー「南海電鉄を運転しよう！運転シミュレータ体験ツアー」を提供中だ。

【画像全3枚】

同ツアーは、地域活性化と鉄道人材への関心喚起を目的とした取り組みで、普段は関係者以外が立ち入ることのできない南海電鉄の鉄道研修センター（大阪府高石市）を会場とする。実際に運転士の養成で使用されているシミュレータを用いた運転体験が特徴だ。

参加者は、現役の運転士養成講師による運転操作の基本を学ぶ座学講習を受けた後、南海線または高野線の一部区間を対象にシミュレータでの運転体験を行う。あわせて、保安装置や駅務機器など、通常は見ることのできない研修センター内の設備見学も実施される。

開催日は2026年2月28日で、計4回の時間帯に分けて実施される。募集人数は各回4名、合計16名。対象は小学校6年生以上で、中学生以下は保護者の同伴が必要となる。

寄附額は1人あたり10万円で、寄附1回につき1名が参加可能。受付期間は2025年12月15日から2026年1月28日までで、先着順だ。記事制作時点で残りわずか。申し込みはふるさと納税ポータルサイトを通じて受け付ける。