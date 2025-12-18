イケウチ、大阪府高槻市に板金塗装専門店を12月20日オープン…北摂エリアのサービス網強化

自動車の板金塗装事業を手がけるイケウチは、2月20日に池内自動車 高槻店(大阪府高槻市)をオープンする。

高槻店は、同社にとって全国で29店舗目、大阪府内では摂津店、箕面171店に続く3店舗目の出店となる。今回の出店は、大阪府北部(北摂エリア)におけるサービスネットワークを拡充し、地域の顧客への提供力を強化する戦略的な拠点となる。

なお、店舗オープンに先立ち、12月17日よりコールセンターにて先行予約の受付を開始する。

高槻市は、日常的な自動車利用者が多く、迅速な修理・メンテナンスニーズが高いエリアだ。高槻店のオープンにより、既存の摂津店、箕面171店と連携したネットワークが構築され、大阪府北部および京都府南部の広域からの修理依頼に対し、これまで以上にスムーズに対応することが可能となる。

池内自動車 高槻店では、顧客の「車のない期間のストレス」を最小限に抑え、「安く、早く、丁寧」なサービスを提供する。

同社の強みである自社整備工場での一貫体制を導入することで、中間マージンを徹底的に排除し、地域の顧客に板金塗装に特化した「格安料金」を実現する。

また、軽度の擦り傷やへこみであれば最短1日(即日)、その他の修理も3日から5日以内の完了を目指す。迅速な対応により、顧客の「車が使えない期間」を最小限に抑える。

年間2万5000台以上の修理実績に裏打ちされた熟練の職人技により、国産車から高級外車まで、車種を問わず均一な仕上がりを保証する。

この体制により、周辺広域の顧客の経済的な負担軽減と迅速なカーライフ復帰を強力にサポートする。

同社は、新店舗の運営にあたり、地元での採用を積極的に行う予定である。同社の持つ独自の育成プログラムを通じて、地域に根差したプロフェッショナルを育成し、安定した雇用機会を提供することで、地域経済の活性化に貢献していく。

新店舗の所在地は大阪府高槻市春日町15-12。営業時間は9時から20時まで、年中無休で営業する。