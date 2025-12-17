ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

Elektrobit、自動車業界初のB2Bソフトウェア市場「SDVerse」に参加…ソフトウェア定義車両の開発を加速

エレクトロビット（Elektrobit）のロゴ
  • エレクトロビット（Elektrobit）のロゴ

ソフトウェア定義車両(SDV)への移行を支援するエレクトロビット（Elektrobit）は、自動車業界初のB2Bソフトウェア市場「SDVerse」に参加したと発表した。

SDVerseへの参加により、エレクトロビットは同プラットフォーム上で広範なソフトウェアソリューションのポートフォリオを提供する。これにより自動車メーカーやサプライヤーが利用できる最先端ソフトウェアの範囲が拡大し、ソフトウェア定義車両の開発加速を支援する。

数十年にわたる自動車ソフトウェアの経験を持つエレクトロビットは、世界の自動車メーカーに対してエンジニアリングの卓越性とイノベーションを橋渡ししている。オペレーティングシステム、ミドルウェア、組み込みソフトウェア、デジタルコックピットソリューション、エンジニアリングサービス、開発ワークフローにわたる多様なポートフォリオにより、自動車メーカーは開発サイクルを短縮し、新しい車内体験をより迅速に提供できるようになる。

エレクトロビットの参加により、SDVerse市場のメンバーは、主要製品ラインを含む実績あるソフトウェア製品とサービスを発見し調達できるようになる。

EB corbosはアダプティブAUTOSARミドルウェア、オープンソースオペレーティングシステム、Android向けAUTOSARミドルウェアを提供する。EB tresosはECU向けのAUTOSAR準拠基本ソフトウェア、オペレーティングシステム、構成ツールを提供する。EB robinosはハードウェアに依存しない自動運転とADAS統合向けソフトウェアコンポーネント。EB zoneoはスケーラブルで安全かつセキュアな車内通信ソリューションを提供する。EB zenturはエンドツーエンドの自動車サイバーセキュリティソリューションだ。

さらにエレクトロビットのエンジニアリング・統合サービスには、ECU開発とAUTOSAR統合、ADASと自動運転ソフトウェア開発、コネクテッドビークルバックエンドとクラウドインフラストラクチャ、ユーザーエクスペリエンスデザイン(AlexaとAndroid Automotiveの統合を含む)、検証と妥当性確認サービス、ライフサイクルサポートのためのサイバーセキュリティメンテナンスが含まれる。

これらすべてが単一の透明性の高いプラットフォームを通じて利用可能となる。この協力により、自動車メーカーとサプライヤーがエレクトロビットの実績あるソフトウェアソリューションを発見し調達する方法が簡素化され、開発サイクルの短縮と次世代車両の市場投入の迅速化を支援する。SDVerseへの参加により、エレクトロビットはソフトウェア定義モビリティへの移行における信頼できるパートナーとして世界中の自動車メーカーを支援するというビジョンを前進させる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

エレクトロビット

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES