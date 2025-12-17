ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ「my route」、富山地鉄×J MAXシアターのデジタルきっぷ発売…映画と公共交通がセットに

「公共交通で J MAXとやまへGO！デジタルきっぷ」
  • 「公共交通で J MAXとやまへGO！デジタルきっぷ」

トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、富山地方鉄道が企画・運行する「公共交通でJ MAXとやまへGO!デジタルきっぷ」の販売を開始した。

富山駅からJ MAX THEATERとやまへお得に行けて、映画も特別料金で楽しめる公共交通セットチケットだ。

販売価格は大人1200円、小児900円で、富山での市電・市バスの1日フリーきっぷと同等価格に設定されている。チケットは利用開始後、当日27時まで有効となる。

対象路線は市内電車全線、鉄道は電鉄富山駅から南富山駅までの区間、路線バスは富山駅前から280円区間となっている。

特典内容は、対象路線が1日乗り放題となるほか、映画鑑賞が特別価格(大人1000円、小児500円)で利用できる。さらに映画館で使えるフード&ドリンクが500円割引、対象の飲食店が割引となる。なお、映画鑑賞用・フード用クーポンは、それぞれ1回ずつ適用となる。映画鑑賞料金はチケット価格に含まれておらず、窓口で映画を選び座席を確保のうえ、別途現金にて支払う必要がある。

販売場所はおでかけアプリ「my route」内で、アプリのダウンロード・会員登録は無料だ。

J MAX THEATERとやまの営業時間は9時から22時頃(上映スケジュールにより変動)で、定休日はない。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能、行き先の保存機能、様々な交通手段を組み合わせた行き方の検索機能、お得な交通チケットの購入機能などを提供している。ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES