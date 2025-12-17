トヨタ「my route」、富山地鉄×J MAXシアターのデジタルきっぷ発売…映画と公共交通がセットに

トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、富山地方鉄道が企画・運行する「公共交通でJ MAXとやまへGO!デジタルきっぷ」の販売を開始した。

富山駅からJ MAX THEATERとやまへお得に行けて、映画も特別料金で楽しめる公共交通セットチケットだ。

販売価格は大人1200円、小児900円で、富山での市電・市バスの1日フリーきっぷと同等価格に設定されている。チケットは利用開始後、当日27時まで有効となる。

対象路線は市内電車全線、鉄道は電鉄富山駅から南富山駅までの区間、路線バスは富山駅前から280円区間となっている。

特典内容は、対象路線が1日乗り放題となるほか、映画鑑賞が特別価格(大人1000円、小児500円)で利用できる。さらに映画館で使えるフード&ドリンクが500円割引、対象の飲食店が割引となる。なお、映画鑑賞用・フード用クーポンは、それぞれ1回ずつ適用となる。映画鑑賞料金はチケット価格に含まれておらず、窓口で映画を選び座席を確保のうえ、別途現金にて支払う必要がある。

販売場所はおでかけアプリ「my route」内で、アプリのダウンロード・会員登録は無料だ。

J MAX THEATERとやまの営業時間は9時から22時頃(上映スケジュールにより変動)で、定休日はない。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能、行き先の保存機能、様々な交通手段を組み合わせた行き方の検索機能、お得な交通チケットの購入機能などを提供している。ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。