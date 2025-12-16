ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マレリ、次世代モビリティ実現へ9つのリーン・プラットフォーム技術発表…ホワイトペーパー公開

マレリの技術資料「マレリのリーン・プラットフォームについて」
  • マレリの技術資料「マレリのリーン・プラットフォームについて」

マレリは12月15日、次世代モビリティの実現に向けた開発アプローチと技術を解説するホワイトペーパー「Marelli Lean Platforms: Fast, Affordable Innovation at Scale(迅速かつ手頃な価格で革新を実現する、マレリのリーン・プラットフォーム)」を発表した。

このホワイトペーパーでは、効率的で柔軟で迅速な開発アプローチと、9つの個別技術を解説している。技術は「LeanLight」「LeanZone」「LeanCore」「LeanConnect」「LeanDisplay」「LeanHorizon」「LeanRide」「LeanEnergy」「LeanExhaust」で構成される。

特に注目すべきは「LeanExhaust」だ。この技術は2025年11月14日に、革新的な軽量化技術がSAA Innovations in Lightweighting Awardを受賞した。LeanExhaustは、軽量化と性能、コスト競争力、そして持続可能性の向上を同時に実現するマレリ独自の排気システムとなる。

マレリは自動車業界をリードするグローバルなモビリティ・テクノロジー・サプライヤーで、全世界に約4万人の従業員を擁し、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカに150以上の施設と研究開発センターを有している。

自動車産業の変革が加速する中、同社はグローバルにプラットフォームの最適化とイノベーションの加速を推進し、顧客と社会に新しい価値を提供している。

《森脇稔》

