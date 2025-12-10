ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マレリ、手頃な5G RedCap技術を自動車テレマティクス向けに発表…高速・低遅延を実現

マレリの自動車向けの手頃な5G RedCap技術
  • マレリの自動車向けの手頃な5G RedCap技術
  • 5G RedCapテレマティクスの特徴（4Gおよび従来型5Gとの比較）

マレリは12月10日、自動車業界向けに、「手頃な5G RedCap（Reduced Capability：機能縮小）技術」を発表した。

【画像全2枚】

この技術は既存の4Gと比較し、データ速度が50%向上し、遅延は2.5倍低減しながら、価格は同等の水準を維持する。

5G RedCapはすでにコネクテッド・デバイスやウェアラブル端末で使われている簡素化された5G技術だ。マレリはこれを自動車分野に適用し、高速なデータ送信、低遅延、ハードウェアの簡素化、省電力性を提供する。この技術は電気自動車やコネクテッド・カー向けに重要な利点を持つ。また、2030年以降に一部地域で計画されている4Gネットワークの段階的廃止にも対応可能だ。

さらにマレリは主要なテレマティクス・モジュール・サプライヤーと連携し、米国のハードウェア・ソフトウェア規制やUSMCAの域内製造コンテンツ要件に準拠する次世代テレマティクスの開発を進めている。

この技術は4Gと5Gネットワークの間をシームレスに切り替えられるため、5Gカバーエリアが限定的な場所でも安定した接続を維持できる。更に、次世代Wi-FiやBluetooth、デュアル周波数対応のGNSSも統合し、メディアストリーミング、リアルタイムナビゲーション、OTAアップデートなど多様なコネクティビティ体験を向上させる。

マレリの手頃な5G RedCapソリューションはすでにデモ可能な段階で、2026年初頭に製品サンプルを提供開始、2028年にグローバル量産開始を目指す。

マレリは世界約4万人の従業員を抱え、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカの150以上の施設と研究開発センターを活用し、モビリティの未来を変革する技術革新を進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マレリ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES