コンチネンタル、フランスのタイヤ小売事業をASCに売却へ

コンチネンタルは、フランスの小売事業コンチトレード・フランスの売却について、ASCインベストメントと独占交渉に入ったと発表した。

今回の取引には、130店舗を超える直営のベストドライブ店舗、2つのリトレッド施設、タイヤおよび車両メンテナンス事業を支える管理機能が含まれ、約1200人の従業員が対象となる。売却される全てのサービス店舗は、フランチャイズ契約の下でコンチネンタルのベストドライブ・フランスネットワークの一部として残る。フランチャイズ組織とフリートパートナー組織を担当するスタッフは、フランスのコンチネンタルのマーケティングおよび販売組織に統合される予定だ。

両当事者は詳細を開示しないことで合意している。取引は、社会経済委員会との協議とコンチネンタルAGの監査役会の承認を経て、売買契約の締結へと進む。

この取引を通じて、ベストドライブ・フランスはビジネスモデルの変革を完了させ、ハイブリッド型の流通構造からフランスにおける完全なフランチャイズネットワークへの移行を目指す。取引完了後、コンチネンタルはフランチャイジーが運営するベストドライブのサービス店舗の広範なネットワークを通じて、フランスの個人顧客およびフリート顧客にサービスを提供する。

ベストドライブは、強力なグローバルブランドとタイヤおよび車両サービス事業における長年の専門知識を持ち、フランチャイジーを支援し、ビジネスの成長と市場ポテンシャルの実現を全面的にサポートする姿勢を維持している。

ASCは、独立した機敏な事業体として店舗を運営し、拡大された製品提供を通じて既存および新規顧客に幅広い高品質サービスを提供する意向だ。現在の経営陣とともに、ASCはコンチトレード・フランスの既存の拠点と従業員のスキルセットを活用することにコミットしている。

コンチネンタルは、フランス全土でフランチャイズネットワークの最適化と拡大を目指している。競争力のあるベストドライブのプライベートブランド製品、将来に対応したデジタルサービスポートフォリオ、全国規模のフリートパートナーネットワークへのアクセスが、ベストドライブの包括的なフランチャイズ提案の重要な要素となっている。ベストドライブはフランス全土で200店舗以上にサービスを提供している。

ASCは、ルクセンブルクとミュンヘンに拠点を置く投資会社で、改善の可能性がある欧州全域の企業スピンオフ、カーブアウト、事業承継案件に焦点を当てている。ASCは、数十年の経験を持つ投資および業界の専門家グループによって率いられ、買収企業の業務改善の可能性を引き出す戦略を追求している。2010年以降、ASCチームは積極的で起業家精神を持つ投資家が必要とされる欧州全域の案件に投資してきた。ASCはそのネットワークと業務専門知識を通じて、企業の事業再活性化と持続可能な未来のための健全な基盤構築を支援している。

