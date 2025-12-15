ガーミンがイノベーションアワードで5部門受賞、世界初MicroLED搭載スマートウォッチなど…CES 2026

ガーミン（Garmin）は、先進技術における革新的な成果が評価され、「CES 2026イノベーションアワード」を5部門で受賞した。

Consumer Technology Associationが毎年主催する本アワードにおいて、フラッグシップGPSウォッチ「fēnix 8 Pro MicroLED」、フィットネスGPSウォッチ「Venu 4」、ランニングGPSウォッチ「Forerunner 970」の各種ウェアラブルウォッチに加え、馬用ウェルネスデバイス「Blaze Equine Wellness System」、そしてダイビング用通信ブイ「Descent S1 Buoy」がCES 2026に先立って選出された。

CESは毎年1月にラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジーの展示会。AI、モビリティ、ヘルステック、IoT、デジタルヘルス、サステナビリティなど、多岐にわたる分野の最先端技術が各国から集まる。これに先駆け発表されるCESイノベーションアワードは、消費者向けテクノロジー製品の優れたデザインとエンジニアリングを称える毎年恒例のコンペティションだ。

「fēnix 8 Pro MicroLED」(ファッションテック部門)は、史上最も明るいディスプレイを実現したマルチスポーツGPSウォッチ。スマートウォッチ業界初のMicroLEDディスプレイを搭載するとともに、スマートウォッチとして初めてinReachテクノロジー搭載による衛星通信およびLTE通信に対応した。

「Venu 4」(デジタルヘルス部門)は、総合的なウェルビーイングをサポートするため、「睡眠アライメント」や「ライフスタイルの記録」、「ガーミンフィットネスコーチ」などの睡眠やフィットネスにおける先進的な機能を搭載。生活リズムや習慣の改善に向けたサポートまでも可能にし、ユーザーの健康としっかり向き合う。

「Forerunner 970」(スポーツ&フィットネス部門)は、高彩度AMOLEDディスプレイやLEDフラッシュライトを内蔵し、強化されたナビゲーション機能を搭載。さらに高度なトレーニング・リカバリー機能を備えたランニングGPSウォッチの上位モデルだ。

「Blaze Equine Wellness System」(ペット&アニマルテック部門)は、馬専用に設計されたテールラップ型デバイスとセンサーにより、心拍を含む馬の健康・フィットネスデータをリアルタイムで取得。ライダーやトレーナーに有益なインサイトを提供する。なお、本製品は日本未対応となっている。

「Descent S1 Buoy」(スポーツ&フィットネス部門)は、水面上と水中の双方で位置把握・モニタリング・コミュニケーションを可能にする革新的なコミュニケーションブイ。ダイバー間の連絡手段を強化し、安全性向上をサポートする。

CES 2026は2026年1月6日から9日に米国ネバダ州ラスベガスにて開催され、ガーミンはLVCC West Hallのブース3453にて、これらの受賞製品をはじめとする最新ラインアップを展示する。

ガーミンは「Engineered on the inside for life on the outside(内側に技術を、外の世界に冒険を)」を掲げ、アウトドア、フィットネス、航空、船舶、自動車といった幅広い分野でイノベーションを続けている。人々が情熱を追求する時間を最大限に活用できるよう、ガーミンは「Beat Yesterday(昨日の自分に勝つ)」のためのソリューション開発・提供をこれからも推進していく。