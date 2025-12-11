ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

エクセディのマルチロボット「Neibo」、カインズ吉川美南店に導入…AI対話で売り場案内

カインズ 吉川美南店に採用されたエクセディの「Neibo」マルチロボット
  • カインズ 吉川美南店に採用されたエクセディの「Neibo」マルチロボット
  • 「コピー用紙」についてNeiboが売り場案内
  • 店内回遊プロモーションのイメージ
  • 店内回遊プロモーションのイメージ
  • エクセディの「Neibo」マルチロボット

エクセディは、同社のスマートロボットサービス「Neibo(ネイボ)」マルチロボットが、カインズの「カインズ 吉川美南店」(埼玉県吉川市)に採用され、2025年12月11日のオープンより2台でサービスの提供を開始したと発表した。

【画像】エクセディの「Neibo」マルチロボット

エクセディは、自動車部品メーカーとして培ってきた技術を活かし、高いカスタマイズ性を特徴とするスマートロボットサービス「Neibo」マルチロボット及びパワフルロボットの2タイプを開発し、2024年に販売を開始した。

一方、カインズはIT技術とリアル店舗を融合した新しい顧客価値実現を目指し、「次世代型ホームセンター」の実現に取り組んでいる。カインズ 吉川美南店は、交通利便性の高い立地と大規模な売り場・駐車場を備え、「発見」と「体験」にあふれた「くらしの庭」をコンセプトとする重要店舗として位置づけられている。

エクセディのスマートロボットサービス「Neibo」マルチロボットとAIを活用したサービスが評価され、カインズ 吉川美南店における常設の店内サービスとして2台が採用された。

新しい顧客体験として、「マルチロボットとのAI対話による売り場ナビゲーションサービス」と「マルチロボットによる店内回遊プロモーションサービス」の2つを提供する。

「Neibo」マルチロボットは、運搬のほか、案内、広告、巡回など標準機能を組み合わせることによって、様々な業務をこなすことができる。店舗での開店前には運搬業務、開店後は広告や案内業務、閉店後は巡回など、マルチに活躍する。21.5インチタッチパネルでインタラクティブな体験も提供できる。

エクセディは今後、スマートロボットサービス「Neibo」マルチロボットを通じて、カインズ 吉川美南店における売り場案内や店舗内の物販促進を支援し、次世代型ホームセンターにふさわしい新たな買い物体験の提供に貢献していく。また、「人に寄り添うロボットで社会を活性化」というコンセプトのもとに開発したスマートロボットサービスを、今後も多岐にわたる業界に展開し、より多くの現場で活用されるよう努めていく。

カインズは、29都道府県下に263店舗を展開するホームセンターチェーン。「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で販売している。

《森脇稔》

