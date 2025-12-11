ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

バッテリー試験システムで提携、セルからパックまで統合ソリューション提供…WebastoとMaccor

Webasto Power Test System 900 EX
  • Webasto Power Test System 900 EX

ベバスト（Webasto）パワー・テスト・システムズとマッコー（Maccor）は、バッテリー試験システムの分野で協業を開始したと発表した。

自動車メーカー、バッテリー研究所、大学向けに、セルやモジュールのサイクル試験から高電圧パックやドライブトレインのエミュレーションまで、統合された試験システムを提供する。

この協業により、顧客はセル、モジュール、パックの精密試験についてはマッコーと、高出力双方向システムについてはベバストと連携できる。すべてのシステムは米国内で設計、製造、サービス提供される。

米国内製造へのこだわりは、供給の安定性、短納期、迅速な技術サポートを顧客に提供する。電動化が急速に進展する中で、これらは重要な優位性となる。

電動化が進むにつれ、試験要件はより厳しくなっている。メーカーや研究チームは、進化する技術に対応でき、厳格な安全基準を満たし、現実的な性能検証をサポートするソリューションを必要としている。統合されたアプローチは、これらの課題に効率的かつ効果的に対処するのに役立つ。

ベバストとマッコーは共同で、精密なセルサイクル試験から高電圧パックやドライブトレインのエミュレーションまで、包括的な機能を提供する。これらは自動車、商用車、オフハイウェイ、航空宇宙、エネルギー貯蔵など多様な用途をサポートするよう設計されている。

《森脇稔》

