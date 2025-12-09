ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイズレーシング、セントラルサーキットの全株式を取得…新たな運営体制で発展めざす

ジェイズ・コーポレーション（ジェイズレーシング）、株式会社セントラルサーキットの全株式を取得
  • ジェイズ・コーポレーション（ジェイズレーシング）、株式会社セントラルサーキットの全株式を取得

ジェイズ・コーポレーションは12月9日、関西圏を代表するモータースポーツ施設のセントラルサーキットの全株式取得に関する契約を締結したと発表した。譲渡実行は2026年1月末の予定だ。

セントラルサーキットは1996年に開業し、多くのドライバーやチームが使用する歴史あるサーキットだ。近年は安全基準の高度化や設備の刷新、利用者の多様化に対応する必要が高まっており、抜本的な強化が求められていた。

ジェイズ・コーポレーションは車両のチューニングやパーツ開発・販売を展開する企業で、「ジェイズレーシング」ブランドを世界に広げている。約30年にわたりセントラルサーキットと友好関係を築きながら、日本のモータースポーツ文化の発展に注力してきた。今回のM&Aを通じて、国内外のサーキットで培った技術力や安全思想をセントラルサーキットの運営に融合し、新たな体験価値を創出していく。

今後の取り組みは4点に集約される。初心者からプロまで対象とした多様なイベントの拡充、安全性向上を兼ねた施設のリニューアルおよびEV・ハイブリッド車両対応施設の拡張、若手ドライバーを育成するプログラムの実施、大幅なコース延伸計画の推進、である。将来的には国際基準の大規模コースを構築し、世界の自動車メーカーやファンが集まるモータースポーツの拠点を目指す。

譲渡後はジェイズ・コーポレーションが新体制のもとで運営を継続し、安全かつ魅力的な走行環境の提供に努める。地域の雇用創出やモータースポーツ文化のさらなる繁栄にも貢献する考えだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES