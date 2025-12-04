パナソニック、最新ディスプレイ技術「Unified HMI」2.0初公開へ…Open Source Summit Japan

パナソニック オートモーティブシステムズ（PAS）は、Linuxの標準化やオープンソースコミュニティをリードするThe Linux Foundationが12月8～10日まで開催するOpen Source Summit Japan」（OSSJ）に出展すると発表した。

PASは展示ブースにて、2025年8月にリリースしたOSに依存しないディスプレイ仮想化技術「Unified HMI」のバージョン2.0を初めて一般向けに展示し、さらにクラウドネイティブ車載ソフトウェア開発環境「Virtual SkipGen」も出展する。

イベント期間中には、水山CTOが基調講演を行うほか、合計6件の講演に登壇し、最新の車載ソフトウェア開発やオープンソース技術の動向について紹介する。

「Open Source Summit Japan」は東京都の虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される国内最大規模のオープンソースカンファレンスだ。オープンソースのエコシステムに関わる技術者や企業が集い、最新技術の共有や協業を目的としている。参加は事前申し込みによる有償の現地参加のみとなっている。

今回の参加によりPASは、オープンソースに基づく車載ソフトウェアの進化や技術標準化に一層貢献するとともに、業界内での存在感を高めていく。