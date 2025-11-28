ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

TOYO TIRE、タイヤ個体識別管理の国際標準化団体「GDSO」に加盟…トレーサビリティ推進

タイヤおよび自動車部品に関するデータの標準化と共有を推進する国際的な非営利団体「GDSO」
  • タイヤおよび自動車部品に関するデータの標準化と共有を推進する国際的な非営利団体「GDSO」

TOYO TIREは11月28日、タイヤおよび自動車部品に関するデータの標準化と共有を推進する国際的な非営利団体「GDSO(Global Data Service Organization for Tyres and Automotive Components)」に加盟したと発表した。

これにより同社は、タイヤの個体識別管理やトレーサビリティを可能にする業界標準化への対応を推進する。

TOYO TIREはGDSOが推進するRFID技術を活用したデータプラットフォームの構築に参画しており、同社グループが製造・販売するタイヤに関するデータベースの整備を通じて、業界全体での情報管理の効率化と信頼性向上に貢献する。

RFIDは電波を用いた無線通信技術によってタグのデータを読み書きする技術で、無線通信によって非接触で個体識別を行う。品質保証や在庫管理などに適用されることで作業効率や安全性の向上が期待される。

同社はこの技術を用い、タイヤのライフサイクル全体にわたる情報管理を強化するとともに、将来的には蓄積されたデータをもとにリトレッドやメンテナンスなどのソリューションビジネスを中心とした高付加価値サービスの提供を目指す。

リトレッドとは、摩耗によって使用できなくなったタイヤの基礎部分を活用し、路面と接するトレッド部分に新しいゴムを貼り付けることで再利用することを指す。

TOYO TIREグループは、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて、環境負荷の低減に寄与するタイヤの開発を推進している。今後もRFIDをはじめとするデジタル技術を積極的に活用し、付加価値を高め、企業価値の向上に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES