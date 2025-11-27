ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム、「BioPRO Foam」発表…ミュアヘッドが開発

タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム、「BioPRO Foam」
  • タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム、「BioPRO Foam」
  • タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム、「BioPRO Foam」
  • タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム、「BioPRO Foam」

英国の高性能レザーメーカー、ミュアヘッドの日本総代理店gregeは、次世代シート中材「BioPRO Foam(バイオプロフォーム)」を発表した。

【画像】タンパク質由来の持続可能な難燃性座席フォーム

BioPRO Foamは、レザー製造工程で生じる副産物のタンパク質(加水分解コラーゲン)を20%配合した特許取得済みの革新的素材だ。添加物を一切使用せず、自然成分のみで難燃性を実現している。

従来の石油系ウレタンフォームは、メラミンやPFASなどを含み、燃焼時の安全性や環境汚染が課題となっていた。BioPRO Foamは加熱時に自己消火性を発揮し、火災時の有毒ガス発生を大幅に抑制する。CS/FAR 25.853 App F Pt IIの難燃性試験をクリアしている。

完全オーダーメイドの金型による精密成形により、裁断工程が不要となり廃棄ゼロを実現。フォーム単体での生産に加え、高性能レザーシートとのシームレスな一体設計にも対応し、開発効率の向上、リードタイムの短縮、サプライチェーンの一本化を可能にする。

また、体型に応じて適応するサポート機能を備え、外部試験機関により極めて高い人間工学的性能が確認されている。EN ISO 2439の快適性試験、EN ISO 3385/BS 3379の耐久性試験で性能が証明されており、多様な乗客に快適な着座体験を提供できる。

ミュアヘッドは1840年創業で、スコティッシュ・レザー・グループに属する欧州最古のタンナーの一つ。世界160以上の航空会社や各国の大量輸送機関にレザーを供給しており、品質・耐久性・環境性能の面で高い信頼を得ている。

日本市場では、ミュアヘッド日本総代理店のgregeが受注販売を行う。gregeは2008年設立で、東京都港区に拠点を置き、輸入卸販売とコンサルティング事業を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES