コスパ重視で気軽にカスタム、ビヨンドジャパンから『ジムニー』専用シートカバー「フロントシート専用セット」が登場

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）から、スズキ『ジムニー』シリーズ専用新作シートカバー「フロントシート専用セット STDアイボリー/STDブラウン」が新発売。

【画像】ビヨンドジャパン『ジムニー』専用シートカバー

今回登場したシートカバーは、ブラウンとアイボリーの2色展開。どちらも落ち着いたトーンで、純正インテリアとの相性も良好だ。PVCレザーならではの上質な質感と、日常使いに優れたメンテナンス性を両立している。

これまで主にフルセット（前後席）構成で展開していたシートカバーを、「フロントだけ交換したい」「リアは荷室として使う」「コストを抑えてカスタムしたい」という声に応えて前席のみの構成にした。素材や縫製は従来シリーズのクオリティを保ちながら、より手に取りやすい価格を実現している。

シートカバー STDブラウン ジムニー JB64/JB74/JC74

シートカバー STDアイボリー ジムニー JB64/JB74/JC74

シンプルながらフィッティング精度の高いデザインで、装着も簡単。ジムニーでのノマドワークや長距離ドライブ、アウトドアシーンでも快適に過ごせる仕様となっている。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB64）・シエラ（JB74）・ノマド（JC74）。構成はフロントシート（運転席・助手席）で、素材はPVCレザー。カラーはブラウンとアイボリーの2色。販売価格は1万8700円（税込）。