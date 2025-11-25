ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ポルシェセンターつくば、12月6日リニューアルオープン…電動化対応の最新拠点に

「ポルシェセンターつくば」
ポルシェジャパンの正規販売店、ザルツブルグ・モータースは、ポルシェセンターつくばを12月6日に茨城県つくば市にリニューアルオープンする。

最新のポルシェCIに準拠した新車拠点となるポルシェセンターつくばは、最大10台の車両展示が可能な約1035平方メートルのショールームを備える。フル電動の『タイカン』や『マカン』をはじめとする最新のポルシェを展示する。

敷地内には、150kW出力の急速充電器ポルシェターボチャージャーを1基設置。24時間365日利用可能となっている。高品質なアフターサービスやメンテナンスなど専門スタッフによる充実したサポートで、ポルシェオーナーにより快適な空間と安全・安心のカーライフを提供する。

ロケーションは、圏央道つくば中央インターチェンジから県道19号取手つくば線を北へ4.4kmに位置し、つくばエクスプレス研究学園駅より徒歩15分とアクセスしやすい立地だ。

ポルシェジャパンでは、正規販売店への電動化に向けた設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新のCIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。現在、ポルシェセンターつくばを含めた全国のポルシェ新車販売拠点は52拠点となる。

ポルシェセンターつくばの営業時間は10時から18時30分まで。定休日は毎週水曜日、第1・第2火曜日。専用駐車場8台分を完備し、ポルシェターボチャージャーは24時間365日利用可能となっている。

《森脇稔》

