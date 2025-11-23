アメリカンバイクのVツインエンジン模型、燃料で始動できサウンドも再現…クラウドファンディング開始

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

フルークフォレストは11月20日、アメリカンバイクの代名詞であるV型ツインエンジンを精密に再現した模型のクラウドファンディングをGREEN FUNDINGで開始した。実施期間は12月29日まで。

この模型は、アメリカンバイクの特徴である独特な形状のV型ツインエンジンを完全再現している。見た目だけでなく内部構造まで忠実に作られており、実際に混合燃料を注入してエンジンを始動することができる。

特徴的なプッシュロッドやドロップ型エアクリーナーなどの部品も実物同様に機能する。点火プラグも実稼働し、燃料は手軽に入手できる混合燃料ガソリンを使用する。外観を損なわないよう、オイルタンクを模した燃料タンクに注入する仕組みだ。

エンジンの始動方法は2種類ある。最初はプルスターターと電動ドリルを使用した方法で指導し、エンジンが十分温まった状態であればプルスターターでの再始動が可能となる。

調整次第で特徴的なエンジンサウンドとアイドリングを再現でき、機嫌悪そうに奏でるアイドリングサウンドも表現できる。

主な仕様は、排気量4.2cc、シリンダー径13mm、製品寸法約12×9×11cm、重量約1.2kg。素材は真鍮とステンレスを使用している。発火電源は単3アルカリ乾電池3本で、付属品にはプルスターター、電動工具スターターアダプター、レンチ、予備Oリングが含まれる。

「超早割」の15％オフ価格で17万8500円から。

《森脇稔》

