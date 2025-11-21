ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

最新機種の“魅力”を解剖！ 大画面カーナビの先駆者『ビッグX』は、エンタメ力も充実［メインユニット最前線］

アルパイン・ビッグX
  • アルパイン・ビッグX
  • アルパイン・ビッグX
  • アルパイン・ビッグX

車内のAVシステムの核となる「メインユニット」。昨今はこれを市販品へと交換しづらい車種が増えているが、交換が可能であるのなら換えない手はない。もしも愛用機が古ければなおさらだ。交換すれば、“使い勝手”も“音”も良くなる。

【画像全3枚】

◆大画面化の一歩先を常に歩み続けてきた『ビッグX』。現在は11型モデルまでを用意！

というわけで、当連載では市販のメインユニットへの交換を推奨し、その最新事情を多角的に解析している。現在は、各社の最新ラインナップの利点を明らかにしている。

今回は、アルパインのAV一体型ナビ『ビッグX』にスポットを当てる。

ところで今や「AV一体型ナビ」は、大画面であることが一般的になっている。その流れをけん引してきたのは、何を隠そうこのビッグXだ。アルパインは2010年に市販のAV一体型ナビで初となる8型モデルを市場に投入し、以来大画面化の一歩先を歩み続けてきた。現在は10型モデルを最大サイズとするメーカーが多い中、アルパインだけは11型モデルも展開し、先駆者としてのプライドを今も形にしてみせている。

アルパイン・ビッグXアルパイン・ビッグX

◆車種専用の取付キットをきめ細かく用意して、美しいフィッティングも実現！

なおビッグXは初代モデルの登場時から車種専用の取付キットを用意し、フィッティングの美しさも実現してきた。市販品は純正品と比べて後付け感が出がちでそこが不利点ともなり得るが、ビッグXではそうはならない。

では、そのラインナップを見ていこう。まずはトヨタ『ハイエース』専用の11型フローティングモデル（パノラミックビュー対応パッケージ）があり、11型フローティングモデルの取付キット同梱モデルと非同梱モデル、11型/10型モデル、11型のドライブレコーダーパッケージモデル、9型/8型モデル、7型ワイドモデル、7型モデルなどが並んでいる。

このように、ビッグXは画面サイズと付属パーツの違いをもとにラインナップを構成していて、機能でグレードを分けてはいない。どれを選んでも、画面サイズ以外ではナビ面とオーディオ面の基本性能は同一だ。

アルパイン・ビッグXアルパイン・ビッグX

◆ビッグXは音も良い。音響設計＆パーツ選定にも独自のノウハウをフル注入！

ただし、対応メディアがシンプル化されたモデルも用意されている。CD/DVDメカやSDカードスロットが省かれ、地図更新が3年目に1回無償（通常は3年間で3回無償）のコスト重視のモデルも選べる。

なお、ビッグXはスマホとの連携力が高められており、結果としてエンターテインメント性も高い。BluetoothモジュールやHDMI端子を備えるほか、ワイヤレスで「Apple CarPlay」も使用可能だ。

また、音の良さにも定評がある。ハイレゾ音源のネイティブ再生に対応し、音響設計やパーツ選定にも長年のノウハウが注入されている。そしてサウンドチューニング機能も優れている。例えば、イコライザーはより高性能な“パラメトリックタイプ”となっている。さらに、それらの高度な調整機能が車種専用にあらかじめセッティングされたデータも用意されている。

今回は以上だ。次回はカロッツェリアのAV一体型ナビの最新ラインナップを分析する。お楽しみに。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES