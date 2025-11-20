ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BLANC、自然共生型「建てないホテル」を東京初展示へ…東京トレーラーハウスショー

第4回 東京トレーラーハウスショー2025にBLANCが出展
  • 第4回 東京トレーラーハウスショー2025にBLANCが出展
  • BLANC HOTEL

自然共生型ホテルを運営するBLANCは、宿泊用トレーラーハウス「BLANCモデル」を11月26～28日に東京ビッグサイトで開催される「第4回東京トレーラーハウスショー」に展示すると発表した。

【画像全2枚】

展示はトレーラーハウスメーカーのトレーラーハウスデベロップメント（THD社）のブース内で行われる。このブースは東展示棟7・8ホールのE7-9-64で、実際の運用を想定した外観や内装仕様が公開される予定だ。

会期2日目の11月27日（木）12時30分から13時30分には、BLANC代表の山中拓也氏がセミナーに登壇し、全国で展開する建てないホテルの構想や実例を紹介する。このトレーラーハウスは2019年の沖縄県宮古島での開業をはじめ、2024年の山梨県富士吉田、2025年予定の八ヶ岳へと拠点を広げており、現在は年間3拠点ペースで全国展開を推進している。BLANCはまた2024年に15億円の資金調達も実施した。

今回展示のトレーラーハウスは自然共生型ホテルという同社のコンセプトに基づき設計されたものだ。車幅2.5mの制限がある中で、大開口や浴室設計に工夫を凝らし快適な空間を実現している。トレーラーハウスデベロップメント社は協力企業として、同社製の特別仕様モデルを八ヶ岳の自然の中でグランピング施設として提供するプロジェクトも進めているという。

東京トレーラーハウスショーは日本最大級のトレーラーハウス展示イベントで、宿泊施設や防災施設など多様な用途のトレーラーハウスが一堂に会し最新技術やデザインが紹介される。入場は無料で事前登録制。BLANCは、移動可能な客室「Movilla（モビラ）」を自社開発し、自然との共生を可能にするホテルづくりを推進している。全国での新規開業も予定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES