BLANC、自然共生型「建てないホテル」を東京初展示へ…東京トレーラーハウスショー

自然共生型ホテルを運営するBLANCは、宿泊用トレーラーハウス「BLANCモデル」を11月26～28日に東京ビッグサイトで開催される「第4回東京トレーラーハウスショー」に展示すると発表した。

展示はトレーラーハウスメーカーのトレーラーハウスデベロップメント（THD社）のブース内で行われる。このブースは東展示棟7・8ホールのE7-9-64で、実際の運用を想定した外観や内装仕様が公開される予定だ。

会期2日目の11月27日（木）12時30分から13時30分には、BLANC代表の山中拓也氏がセミナーに登壇し、全国で展開する建てないホテルの構想や実例を紹介する。このトレーラーハウスは2019年の沖縄県宮古島での開業をはじめ、2024年の山梨県富士吉田、2025年予定の八ヶ岳へと拠点を広げており、現在は年間3拠点ペースで全国展開を推進している。BLANCはまた2024年に15億円の資金調達も実施した。

今回展示のトレーラーハウスは自然共生型ホテルという同社のコンセプトに基づき設計されたものだ。車幅2.5mの制限がある中で、大開口や浴室設計に工夫を凝らし快適な空間を実現している。トレーラーハウスデベロップメント社は協力企業として、同社製の特別仕様モデルを八ヶ岳の自然の中でグランピング施設として提供するプロジェクトも進めているという。

東京トレーラーハウスショーは日本最大級のトレーラーハウス展示イベントで、宿泊施設や防災施設など多様な用途のトレーラーハウスが一堂に会し最新技術やデザインが紹介される。入場は無料で事前登録制。BLANCは、移動可能な客室「Movilla（モビラ）」を自社開発し、自然との共生を可能にするホテルづくりを推進している。全国での新規開業も予定されている。