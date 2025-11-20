Google Play ベスト オブ 2025、カーアプリ部門で「radiko」が大賞受賞

radikoが運営するラジオ配信サービス「radiko」が、Google Play ベスト オブ 2025の「カーアプリ部門」で大賞を受賞した。

Google Play ベスト オブ 2025は、世界中のGoogle Playユーザーに素晴らしい体験を提供するアプリを表彰するアワードだ。

車に乗りながらラジオを聴く楽しみ方は、ドライブ時の定番の一つとして親しまれてきた。radikoのユーザーアンケートでも、車の中でradikoを利用しているユーザーは約30%を占めており、ながら聴取の一つとして多くの方に楽しまれている。

これまでにもradikoではAndroid Auto対応の派生アプリ「radiko auto」をリリースするなど、車内でのラジオ体験の向上に努めてきた。2025年7月にはradikoアプリのAndroid Auto対応も実現した。同時期にApple CarPlayにも対応している。

このような自動車内でのラジオ利用体験向上に取り組んできた点が評価され、今回「カーアプリ部門」の大賞を受賞した。

radikoは、安心・安全で快適なドライブをサポートできるよう、今後も自動車内でのラジオメディア体験価値の向上に取り組んでいく。

radikoは民放ラジオ局99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）が参加するラジオ配信サービスだ。