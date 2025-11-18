パナソニック オートモーティブシステムズ、「PRIDE指標2025」でブロンズに初認定…LGBTQ+支援を評価

パナソニック オートモーティブシステムズ（PAS）は11月17日、work with Prideが職場におけるLGBTQ+などのセクシャルマイノリティに取り組む企業・団体を評価する「PRIDE指標2025」の「ブロンズ」認定を初めて獲得したと発表した。

PASは、すべての従業員が多様なアイデンティティを持ち、差別を受けることなく安心して活躍できる職場環境の実現を目指し、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン（DEI）の推進に取り組んでいる。

具体的な取り組みとして、社内制度の「家族」の定義を法律上の婚姻関係に限定せず、同性パートナーおよびその子も各種制度の適用対象としている。また、従業員への理解促進活動を通じて、ALLYSHIP（LGBTQ+を含むマイノリティの方を理解し、積極的に支援する姿勢・行動）の輪を広げる努力を続けている。

今回の「ブロンズ」認定は、これらの取り組みが評価された結果であり、PASのDEI推進に対するコミットメントを示す重要なステップである。今後も、より多くの従業員が安心して働ける風土醸成を進めていく。

PRIDE指標は、LGBTQ+など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Prideが2016年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標である。Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で構成されており、点数によりゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定される。