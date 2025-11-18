ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ、オランダ進出60周年…パートナーシップを祝う記念式典を開催

スズキがオランダでの販売合意から60周年
  • スズキがオランダでの販売合意から60周年

スズキは、オランダ販売会社B.V.ニマグ社と1965年にスズキ製品の販売に合意してから今年で60周年を迎えたことを記念し、11月15日にオランダのユトレヒトで記念式典を開催したと発表した。

式典には、ニマグ社の親会社のローマングループのエリック・ローマン社長、ニマグ社のジョーディー・ブルーム社長が出席し、スズキの鈴木俊宏 社長から祝辞と記念品が贈呈された。式典には、ローマングループ、ニマグ社、オランダの四輪車、二輪車、船外機の販売店、スズキの関係者など約400名が出席した。

ニマグ社は1965年にスズキの二輪車の取り扱いを開始し、現在はオランダ国内で四輪車、船外機を含むスズキ製品を販売している。ローマングループとスズキは60年にわたりスズキ製品を通じてオランダの人々の移動を支えてきた。

水路や湖、海に囲まれたオランダは、都市部のコンパクトな道路環境や環境負荷低減を目指すサステナブルな価値観が特徴。これらの価値観はスズキの高い経済性・信頼性・環境性能に合致し、四輪車の『スイフト』や『ビターラ』、二輪車の『V-STROM』リーズや『GSX』シリーズ、船外機の「DF350A」やマットブラック色を採用した「ステルスライン」など、多彩なラインアップが都市から水上まで幅広く支持されている。

鈴木俊宏社長は「スズキは60年にわたり、オランダの顧客に四輪車、二輪車、船外機といったスズキ製品を届けてきた。スズキはこれまで築いてきたローマングループとの信頼関係をさらに深め、コーポレートスローガン『By Your Side』を実践し、オランダの皆さんと共に歩み続けていく」とコメントした。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES