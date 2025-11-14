ダイハツ、バイオマス燃料「バイオブリケット」開発…キュポラ溶解炉で使用開始

ダイハツ工業とダイハツメタルは11月13日、カーボンニュートラルなバイオマス燃料「バイオブリケット」の製造技術を開発・確立し、出雲工場のキュポラ溶解炉での使用を開始したと発表した。

両社は2035年工場の生産カーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一つとして、鋳造工程からのCO2排出量削減に取り組んでいる。

ダイハツメタルは2023年3月に「キュポラCN共創ワーキンググループ」に参加し、バイオマス燃料の研究開発や製造法の確立および原料調達に関する情報交換と調査を行っている。

2024年からは石炭由来のコークスに代わるバイオマス燃料として、地域資源である廃菌床やバーク（樹皮）を使用したバイオブリケットの研究を共同で実施。ワーキンググループの一員であるコヤマにて確立した技術を用い、製造工場を立ち上げた。

地元の自治体や企業と連携することで、安定的に地域からの資源を調達できる体制を整備。資源調達からバイオマス燃料の製造と活用までを一気通貫で行うエネルギー循環モデルを構築した。

ダイハツメタルでは今後、バイオブリケットの置き換え率を段階的に引き上げながら、将来的には多様なバイオマス燃料の活用にも取り組み、2035年には置換率100%（コークス不使用）を目指している。

両社は地域の活性化と環境にやさしい鋳造工場の実現を目指し、カーボンニュートラルに向けた取り組みを推進することで、持続可能な地域社会づくりに貢献していく。

バイオブリケットは木材や植物繊維などのバイオマス資源を圧縮して作られる固形燃料で、製造工程では廃菌床とバーク（樹皮）を破砕・乾燥後、混合機で混ぜ合わせ、圧縮機で固形化させて棒状に成形し、規定サイズにカットして完成する。