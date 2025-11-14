ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダイハツ、バイオマス燃料「バイオブリケット」開発…キュポラ溶解炉で使用開始

キュポラ溶解炉
  • キュポラ溶解炉
  • バイオブリケット
  • 取組みの全体概要

ダイハツ工業とダイハツメタルは11月13日、カーボンニュートラルなバイオマス燃料「バイオブリケット」の製造技術を開発・確立し、出雲工場のキュポラ溶解炉での使用を開始したと発表した。

【画像全3枚】

両社は2035年工場の生産カーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一つとして、鋳造工程からのCO2排出量削減に取り組んでいる。

ダイハツメタルは2023年3月に「キュポラCN共創ワーキンググループ」に参加し、バイオマス燃料の研究開発や製造法の確立および原料調達に関する情報交換と調査を行っている。

2024年からは石炭由来のコークスに代わるバイオマス燃料として、地域資源である廃菌床やバーク（樹皮）を使用したバイオブリケットの研究を共同で実施。ワーキンググループの一員であるコヤマにて確立した技術を用い、製造工場を立ち上げた。

地元の自治体や企業と連携することで、安定的に地域からの資源を調達できる体制を整備。資源調達からバイオマス燃料の製造と活用までを一気通貫で行うエネルギー循環モデルを構築した。

ダイハツメタルでは今後、バイオブリケットの置き換え率を段階的に引き上げながら、将来的には多様なバイオマス燃料の活用にも取り組み、2035年には置換率100%（コークス不使用）を目指している。

両社は地域の活性化と環境にやさしい鋳造工場の実現を目指し、カーボンニュートラルに向けた取り組みを推進することで、持続可能な地域社会づくりに貢献していく。

バイオブリケットは木材や植物繊維などのバイオマス資源を圧縮して作られる固形燃料で、製造工程では廃菌床とバーク（樹皮）を破砕・乾燥後、混合機で混ぜ合わせ、圧縮機で固形化させて棒状に成形し、規定サイズにカットして完成する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ工業

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES