淡路島南PAで地域魅力発信イベント、11月15日に開催…玉ねぎ重量当てゲームなど

JB本四高速グループは11月15日、神戸淡路鳴門自動車道の淡路島南PA（上り線）で「お客様感謝デー in 淡路島南PA（上り線）」を開催する。

【画像】お客様感謝デー in 淡路島南PA

同イベントは、地域の魅力を発信し交流人口の拡大や地域経済の活性化を目指す「せとうち魅力発見」の一環として実施される。

当日は淡路島名産の玉ねぎを使った「目方でドン！」を開催。玉ねぎ（1～1.2kg）の重さを当てるゲームで、正解者には玉ねぎを全部プレゼントし、外れても玉ねぎ1個がもらえる。第1回は11時から、第2回は13時から実施し、各回150kgがなくなり次第終了する。

また、淡路島南PA売店で1000円以上購入したレシートで抽選会に参加でき、先着200名にノベルティグッズをプレゼントする。

さらに鳴門市観光PRと特産品販売、世界遺産登録を目指す「鳴門の渦潮」への啓発活動も展開する。

期間中は淡路SA（上下線）と淡路島南PA（上下線）の各売店で対象商品が2割引きになる「お客様感謝セール」も11月30日まで実施される。

7月18日から開催中の「四国巡りんく」では、淡路島南PA内のフードコートや売店での飲食・商品購入で通常1スタンプのところ、感謝デー当日は2スタンプを獲得できる特典もある。

イベントは10時から15時まで開催され、入場無料。ただし淡路島南PAまでの通行料金・交通費は別途必要となる。