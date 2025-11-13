ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

淡路島南PAで地域魅力発信イベント、11月15日に開催…玉ねぎ重量当てゲームなど

お客様感謝デー in 淡路島南PA（上り線）
  • お客様感謝デー in 淡路島南PA（上り線）
  • アクセスマップ
  • 「四国巡りんく」とも連携

JB本四高速グループは11月15日、神戸淡路鳴門自動車道の淡路島南PA（上り線）で「お客様感謝デー in 淡路島南PA（上り線）」を開催する。

【画像】お客様感謝デー in 淡路島南PA

同イベントは、地域の魅力を発信し交流人口の拡大や地域経済の活性化を目指す「せとうち魅力発見」の一環として実施される。

当日は淡路島名産の玉ねぎを使った「目方でドン！」を開催。玉ねぎ（1～1.2kg）の重さを当てるゲームで、正解者には玉ねぎを全部プレゼントし、外れても玉ねぎ1個がもらえる。第1回は11時から、第2回は13時から実施し、各回150kgがなくなり次第終了する。

また、淡路島南PA売店で1000円以上購入したレシートで抽選会に参加でき、先着200名にノベルティグッズをプレゼントする。

さらに鳴門市観光PRと特産品販売、世界遺産登録を目指す「鳴門の渦潮」への啓発活動も展開する。

期間中は淡路SA（上下線）と淡路島南PA（上下線）の各売店で対象商品が2割引きになる「お客様感謝セール」も11月30日まで実施される。

7月18日から開催中の「四国巡りんく」では、淡路島南PA内のフードコートや売店での飲食・商品購入で通常1スタンプのところ、感謝デー当日は2スタンプを獲得できる特典もある。

イベントは10時から15時まで開催され、入場無料。ただし淡路島南PAまでの通行料金・交通費は別途必要となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES