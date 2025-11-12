ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AI搭載「i.MX 952」プロセッサ発表、車載HMIと車内センシング強化…NXP

AI対応i.MX 952アプリケーション・プロセッサ
  • AI対応i.MX 952アプリケーション・プロセッサ

NXPセミコンダクターズは、i.MX 9シリーズのアプリケーション・プロセッサ「i.MX 952」を発表した。

i.MX 952は、AIを活用したビジョン、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）、車内センシング・アプリケーション向けに設計されている。内蔵されたeIQ Neutronニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）のセンサ・フュージョンにより、ドライバー・モニタリング、子供の存在検出などを実現する。

i.MX 952 SoCはi.MX 95ファミリとのピン互換性があるため、開発者にとっては単一プラットフォームでさまざまな価格帯に対応するハードウェア、ソフトウェア設計を容易に拡張できる。これにより、コストを抑えつつ、市場投入までの期間を短縮することが可能になる。

車内センシング・システムは、Euro NCAPなどの国際的な法規制や規格により、ドライバーの注意レベルの把握、エアバッグの正確な調整、子どもが車内に取り残されていないかの検知など、さらなる高度化が求められている。i.MX 952は、AIによって複数センサのデータを統合し、堅牢性、拡張性、コスト効率に優れた車内センシングを実現する。

NXPセミコンダクターズ、エッジ・マイクロプロセッサ担当副社長兼ゼネラル・マネージャーのDan Loop氏は「センサ・フュージョンにAIを活用することにより、車内や周囲の状況を正確かつ有用な形でドライバーに表示できるようになった」と述べている。

i.MX 952は車載用アプリケーションに加え、AIを活用した監視や環境センシング、HMIシステムなど、産業用アプリケーション全体で使用することができる。現代の産業環境では24時間365日稼働を前提とした運用が求められ、設備故障や物流のボトルネック、安全上の問題などを迅速に特定し、それに対応するとともに、生産環境の変化に合わせて柔軟に適応できることも必要である。

i.MX 952は、NXPのeIQ AI ソフトウェア開発環境でサポートされており、ビジョン処理やセンサ・フュージョンに適したコスト効率の高い低消費電力ソリューションである。複数のカメラ・センサに対応したeIQ Neutron NPUを内蔵しており、最大500メガピクセル/秒の処理が可能な統合イメージ・シグナル・プロセッサを搭載、RGB-IRセンサにも対応している。

i.MX 952 SoCは、最大4基のArm Cortex-A55コアを備えたマルチコア・アプリケーション・ドメインにより、低消費電力で高性能のリアルタイム処理を実現するとともに、Arm Cortex-M7とCortex-M33 CPUから成る独立したセーフティ・ドメインを搭載している。i.MX 952ファミリは、ISO 26262 ASIL Bに準拠したプラットフォームとSIL2/SIL3準拠プラットフォームをサポートしており、安全性が重視される産業分野での迅速な導入を可能にする。

i.MX 952 SoCは、車載用、産業用プロセッサとしては世界で初となるローカル・ディミングを搭載するプロセッサ。これにより、車内のLCDパネルやヘッドアップ・ディスプレイ（HUD）の低消費電力化と高コントラスト化を実現するとともに、屋外用HMIパネルの輝度を動的に調整することで、厳しい照明条件下でも最適な視認性を確保する。

i.MX 952は、EdgeLockセキュア・エンクレーブ（Advanced Profile）を統合しており、ISO 21434やIEC 62443などのセキュリティ規格や欧州サイバー・レジリエンス法などの規制要件に対応するよう設計されている。組み込まれたEdgeLockセキュア・エンクレーブはハードウェアの信頼の基点（Root of Trust）として機能し、セキュア・ブート、セキュア・アップデート、デバイス認証、セキュア・デバイス・アクセスなどの重要なセキュリティ機能の実装を簡素化する。また古典暗号とポスト量子暗号（PQC）の両方をベースとしており、将来にわたって安全性を確保する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES