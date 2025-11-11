導電性シートの水平リサイクル確立へ、実証試験を開始…東洋インキとマルアイ

artienceグループの東洋インキは11月10日、マルアイと共同で、導電性シートの「水平リサイクル」スキーム確立を目的とした実証試験を開始したと発表した。

【画像全3枚】

導電性シートは、プラスチック基材に導電・帯電防止インキをコーティングしたもので、主に電化製品や自動車に使われる電子部品を静電気から保護する搬送用の導電トレイやキャリアテープに活用されている。このようなプラスチックに施された印刷は、基材からの分離が難しくリサイクル促進を阻害する要因の1つとなっている。

2024年に共同開発した「リサイクル可能な導電性シート」は、マルアイ製導電性シート「スーパークリーンシート」に東洋インキの「脱墨技術」を導入することで、導電性シートが有する表面抵抗値や真空成型性を損なわずに印刷した導電インキを容易に脱墨することを可能にした導電性シートだ。

導電性シートの基材であるプラスチックと導電インキの間にアルカリ処理で溶解する脱墨層を設けることで、導電性シートをアルカリ溶液中で熱処理などを行うと脱墨層が溶解し、導電インキがプラスチック基材から脱墨する。これにより従来はプラスチック廃棄物として処理されていた使用後のプラスチック基材をプラスチック原料として再利用できるようになる。

また、導電インキはアルカリ溶液に溶解せず膜の状態で脱墨できるため、膜を回収することでアルカリ溶液も繰り返し使用することができる。

今回、マルアイ製の「リサイクル可能な導電性シート」を加工会社にて導電トレイに成形した際に生じた端材やトレイサンプルを回収。東洋インキで破砕・脱墨処理し導電インキを取り除いた透明なプラスチック片を、シートメーカーにて導電トレイ用シートとして再びシート化するポストインダストリアルリサイクルの実証実験を行った。

さらに、使用済み導電トレイのポストコンシューマーリサイクルを対象とした実証実験を進め、プラスチック製品の回収、脱墨から再生までの「水平リサイクル」スキームを確立することで、プラスチックの資源循環を目指す。

なお、このリサイクル可能な導電性シートは、「サステナブルマテリアル展」にて展示を予定している。