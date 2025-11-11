豊田通商システムズ、試作品手配業務を簡素化…「ProtTTS」公開

豊田通商システムズは11月10日、長年培ってきた試作品手配の知見・ノウハウを詰め込んだWebサイト「ProtTTS」を公開した。

同社が長年試作品調達に携わる中で、顧客から「試作品を入手する際に設計者の本業に対して手配作業が負担になるケースがある」という声をよく聞いていた。そのような経験から、試作品の手配を出来る限り簡素化することで顧客が本来の設計業務に専念できないかと考え、手配業務の煩わしさを解消する「ProtTTS」を開発した。

「ProtTTS」の見積機能では、工法や材質等を質問形式のフォーマットに沿って答えるだけで、簡単に見積依頼を作成できる。

チャット機能では、見積依頼後に自動的に「顧客・自社・試作メーカー」の三者間のチャットルームが設置される。試作内容の確認や評価等のコミュニケーションをスムーズに行うことができる。

過去事例検索機能では、顧客が過去に依頼した実績がデータベースに蓄積されていく。過去の事例を参考に見積依頼がかけられるので、業務効率化にもつながる。また、属人化を防止し社内ノウハウのスムーズな継承にもつながる。

サービスサイトではサービスの概要だけでなく、同社の試作実績も紹介している。

同社は30年以上にわたり、自動車業界で試作事業を提供してきた。これからもプロフェッショナル集団として、顧客に更なる付加価値を提供できるよう取り組んでいく。