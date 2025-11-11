ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機、廃材活用の什器リース開始…ボートのハンドルなどを再利用

ヤマハ発動機が「リジェラボ」で使用しているアップサイクル什器
  • ヤマハ発動機が「リジェラボ」で使用しているアップサイクル什器
  • ヤマハ発動機が「リジェラボ」で使用しているアップサイクル什器
  • ヤマハ発動機が「リジェラボ」で使用しているアップサイクル什器
  • ヤマハ発動機が「リジェラボ」で使用しているアップサイクル什器

ヤマハ発動機は、共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab（リジェラボ）」で使用しているアップサイクル什器のリースを、11月10日より開始したと発表した。

【画像】ヤマハ発動機の「アップサイクル什器」

同サービスは展示会、イベント、店舗、オフィスなどのリジェネラティブな空間演出に利用できる。リジェラボは「共感がめぐり、共創が生まれ続ける拠点」をコンセプトに、製造や輸送の現場で発生した廃材をアップサイクルし、什器として再活用している。

これらの什器には素材の出自や加工過程に物語があり、来訪者との対話を生む「きっかけの装置」として空間に設置されている。今回のリースサービスはアップサイクル什器を多くの人に使ってもらい、限られた資源の循環と価値ある空間体験の両立を目指す。

サービスはアップサイクル専門のリースプラットフォーム「uragami（うらがみ）」を通じて利用可能だ。貸し出す什器にはプールの底版・側板だったFRPパネルを活用したテーブルやホワイトボード、ボート用の廃棄ハンドルを活用したハイカウンターなどがある。すべてヤマハ発動機由来の廃材から作られている。

今後は廃材や端材、技術素材のアップサイクルを進め、新たな什器の開発とラインナップ拡充を予定している。

加えて、2025年9月にリジェラボは「日本空間デザイン賞」企業プロモーション空間部門で金賞を受賞しており、その評価の一端を担ったアップサイクル什器の魅力をより多くの現場で体感してもらう展開を推進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES