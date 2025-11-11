最大出力150kWのEV急速充電ステーション、東京駅隣接の鉄鋼ビルディングに開設…パワーエックス

パワーエックスは11月10日、東京駅に隣接する大型複合オフィスビル「鉄鋼ビルディング」（東京都千代田区）の地下平面駐車場において、EV充電サービスの提供を開始したと発表した。

【画像】鉃鋼ビルディングのEVチャージステーション

鉄鋼ビルディングは、地下1階の「TEKKO avenue」を中心にカフェ、レストラン、コンビニエンスストア、銀行、郵便局など利便施設が充実している。

今回、同ビルの地下平面駐車場に、パワーエックスが製造する蓄電池型超急速EV充電システム「Hypercharger」1基（2口）を導入した。本設備は最大出力150kWの超急速充電に対応しており、大容量バッテリーを搭載した車両にも短時間で効率的に充電できる。

設置場所は東京都千代田区丸の内1丁目8番2号の鉄鋼ビルディング地下平面駐車場内。最大出力は150kW（ブーストモード・10分間）、連続出力は120kW。利用時間は6時15分から22時まで。CHAdeMO規格での充電に対応した電気自動車が利用対象となる。利用料金は従量課金制だ。

鉄鋼ビルディングでは脱炭素社会に貢献するため、2021年より使用する電力すべてを再生可能エネルギー由来の電力に切り替えており、カーボンフリーな充電が可能となっている。

パワーエックスは今後も利便性の高いEV充電インフラの拡充を通じて、日本におけるEV普及の推進と脱炭素社会の実現に貢献していく。