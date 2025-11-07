中国Gotion、スロバキアの大規模EVバッテリー工場が完成…2027年稼働へ

中国のバッテリーメーカー、ゴーション（Gotion）は、スロバキア初の電気自動車用バッテリー工場「スロバキアゴーション・ギガファクトリー」が完成したと発表した。

同工場は総面積95ヘクタールを誇り、初期生産能力20GWhを想定して設計されている。2027年に生産開始予定で、すべての製品はEU市場向けに供給される。これによりゴーションは地域における供給能力を高め、物流効率を改善し、ヨーロッパのグリーン産業チェーンにおける役割を一層強化することが期待されている。

ゴーションの董事長であるLi Zhen氏は「ゴーションはスロバキア製のバッテリーを原動力として、世界のグリーンエネルギーを支えていく」と述べた。

同工場はバッテリー生産拠点としての機能にとどまらず、研究、イノベーション、そして人材育成のための地域ハブとしての役割も果たす。ゴーションは現地の大学や教育機関との連携を通じて、将来の専門家を育成し、技術的なブレークスルーを促進し、ヨーロッパにおける新エネルギー分野のイノベーションを加速させる、開かれた産学連携エコシステムの構築を目指している。

同プロジェクトは第1期で約1300人の新規雇用を創出し、関連産業を地域に呼び込むことで、ヨーロッパにおけるグリーントランスフォーメーションの中でスロバキアの役割をさらに強化する。

スロバキア共和国のRobert Fico首相は「シュラニにおける生産施設は、大きな付加価値をもたらすとともに、多くの雇用を創出するだろう。また、この地域だけでなくスロバキア全土の人々の生活の質を向上させるために不可欠な経済成長にも寄与する」と述べている。